SWR-Redakteur Thomas Wagner SWR

Thomas Wagner ist Jahrgang 1962, er arbeitet seit 1982 journalistisch im Bodenseeraum. Die beruflichen Stationen: Südkurier, Lokalradio, ab Anfang der 90er-Jahre Deutschlandfunk (Köln), ab 2000 zusätzlich Südwestrundfunk. Seine Themen: alles, was mit dem See zu tun hat – Umweltschutz, Wassersport, Industrie, Hochschulen, Schweiz, Regionalpolitik, Essen und Trinken am See. Zusätzliche Interessen: Reisen auf den Balkan, manchmal auch nach Russland.

Er lebt in Friedrichshafen. Setzt die Leitlinie seines Horoskops konsequent um: zwei Schritte voran, manchmal einer zurück. Bestellt in der Besenwirtschaft gerne Wurstsalat. Segelt im Sommer, fährt Ski im Winter. Liest ab und an sogar Bücher: Walser, Döblin, Herta Müller. Schläft morgens gerne lang, arbeitet dagegen gerne nachts, wenn das Telefon schweigt. Vor dem Einschlafen darf’s gerne Mal ein Gläschen Rotwein sein, am liebsten Chianti oder Montepulciano. Achtung: Trollinger-Allergie, da überzeugter Badener!