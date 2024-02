Im Kreis Reutlingen hat am Samstagabend ein Großbrand eine Schreinerei komplett zerstört. Verletzt wurde niemand.

In einer Zimmerei in Riederich (Kreis Reutlingen) ist am Samstagabend ein Großfeuer ausgebrochen. Verletzte gab es nicht. Ein Sprecher der Polizei Reutlingen sagte dem SWR, dass der Gebäudekomplex aus Produktion, Lagerhalle und Büros komplett zerstört wurde. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Auch angrenzende Gebäude beschädigt

Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden in der Zimmerei bei mindestens einer Million Euro. Durch die enorme Hitze des Feuers wurden auch angrenzende Gebäude einer Firma und ein Wohnhaus beschädigt. Das Wohnhaus ist wohl aber weiterhin bewohnbar.

Das Feuer war offenbar gegen 19:15 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die angrenzende Bundesstraße 312 war zwischen Riederich und Metzingen/Nordtangente wegen des Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen gesperrt. Umliegende Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt und die Bewohner vorübergehend in der Gemeindehalle in Riederich betreut. Nachdem der Einsatz beendet war, konnten sie wieder zurück in ihre Wohnungen.