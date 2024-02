per Mail teilen

Er soll Soldaten erlaubt haben, gestohlene Munition anonym und straffrei zurückzugeben. Am Freitag muss sich ein ehemaliger KSK-Kommandeur aus Calw am Landgericht verantworten.

Vor dem Tübinger Landgericht steht am Freitag ein Ex-Kommandeur des Kommando Spezialkräfte (KSK). Der Hintergrund: Bei einer Inventur im Jahr 2019 waren im KSK-Munitionslager in Calw erhebliche Fehlbestände entdeckt worden. Um genauer zu sein: Munition im Wert von 28.000 Euro fehlte. Dies sei dem damaligen Brigadegeneral Markus Kreitmayr bekannt gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Er habe daraufhin entschieden, dass die Soldaten anonym und straffrei Munition zurückgeben könnten.

Staatsanwaltschaft wirft Ex-Kommandeur Strafvereitelung vor

Der Kommandeur hätte jedoch wissen müssen, dass die fehlende Munition zum Teil geklaut war - so der Vorwurf gegen den 55-Jährigen. Durch die anonyme Rückgabe habe er eine Strafverfolgung unmöglich gemacht. Der Mann muss sich deshalb nun wegen sogenannter „unterlassener Mitwirkung bei Strafverfahren“ verantworten - vergleichbar mit Strafvereitelung.

Die Anwälte von Kreitmayr gehen nicht davon aus, dass ihr Mandant verurteilt wird. Er habe aus der Not heraus gehandelt und verhindert, dass die Munition möglicherweise in falsche Hände gerät. Es sei nie um eine Vertuschung von Straftaten gegangen.

KSK mehrfach in der Kritik

KSK steht für das Kommando Spezialkräfte – einer Eliteeinheit der Bundeswehr. Mehrfach sorgte die Truppe in der Vergangenheit für Skandale. 2017 soll es bei einer internen Party zu rechtsextremen Entgleisungen gekommen sein. Außerdem habe es eine Art Weitwurfwettbewerb mit den Köpfen toter Schweine gegeben. Unter anderem hatte damals der "Spiegel" und das ARD-Magazin "Panorama" über die "Schweinskopfaffäre" berichtet. Gegen einen Oberstleutnant des KSK hatte es anschließend einen Strafbefehl gegeben, weil er den Hitlergruß gezeigt haben soll. Im Zuge der Aufarbeitung dieser Vorfälle wurde die zweite Kompanie der Truppe 2020 aufgelöst. Die damalige Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" von einer "Mauer des Schweigens", auf die man beim KSK gestoßen sei.