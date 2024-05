Für zwei Familien aus dem Nordschwarzwald geht es im Schritttempo in den Urlaub: Mit dem Planwagen fahren sie vom Landkreis Calw bis ins rund 250 Kilometer entfernte Allgäu.

Familie Liebelt und Familie Korte wollen gemeinsam in den Urlaub fahren. Aber nicht irgendwie: Im Planwagen soll es von Neubulach (Landkreis Calw) bis ins etwa 250 Kilometer entfernte Kempten im Allgäu gehen.

Mit sieben km/h vom Landkreis Calw in den Urlaub

Auf Schnelligkeit kommt es den vier Insassen nicht an. Im Gegenteil: In Schrittgeschwindigkeit nähern sich Kutscherin Franziska Liebelt, Tochter Nicole Liebelt, Freundin Tabea Korte und ihr Sohn Loui ihrem Ziel. Dabei sind sie im Schnitt mit einem Tempo von sieben km/h unterwegs. "Man hat die Landschaft, die langsam an einem vorbeizieht und man kann wirklich komplett entschleunigen", schwärmt Nicole über das Reisen im Planwagen.

Acht Fahrtage sind für die Strecke angesetzt. Bis zu 35 Kilometer will die Truppe jeden Tag zurücklegen. Geplant ist in der gesamten Zeit ein Ruhetag.

Nicole Liebelt genießt bei der Planwagenfahrt die Entschleunigung des Alltags. SWR Greta Hirsch

Vorplanung bei Planwagenfahrt besonders wichtig

Besonders wichtig ist bei einer Planwagenfahrt die Vorplanung. Die nimmt Franziska Liebelt gerne selbst in die Hand, weil ihr die Organisation so Spaß macht. Die Herausforderungen liegen oft auf der Strecke - deshalb ist beim Reisen auch immer wieder Umdrehen angesagt.

"Es gibt viele Sachen, die in keiner Karte vermerkt sind, zum Beispiel schmale Brücken", zählt die 71-Jährige auf. Hinzu kommen Schranken und Poller, die selten bis gar nicht darauf zu finden sind. Und auch die Durchfahrtshöhe von Tunneln kann für den 2,54 Meter hohen Wagen zum Problem werden.

Das sind alles Hindernisse für uns, die schwierig sind.

Kutscherin Franziska Liebelt mit den Pferden Champus und Bentley. SWR Greta Hirsch

Positive Rückmeldungen zur Planwagenfahrt

Mit den beiden Pferden Champus und Bentley führt die Reise manchmal über Straßen, meistens aber über idyllische Waldwege. Und das sorgt immer wieder für neugierige Blicke. "Die meisten freuen sich tatsächlich total, wenn sie uns sehen", berichtet Nicole Liebelt. "Die sind total happy und zücken die Kameras und die Smartphones und machen Bilder."

Planwagen verkaufen und nicht mehr fahren ist keine Option!

Nicole Liebelt, Loui, Franziska Liebelt und Tabea Korte (v.l.n.r.) am ersten Abend ihres Abenteuerurlaubs. SWR Greta Hirsch

Übernachten bei Freunden und Unbekannten

Nach mehr als zehn gemeinsamen Touren in den letzten Jahren sind die drei Frauen ein eingespieltes Team. Ob kochen, packen oder navigieren - jede weiß, was zu tun ist. So werden kurze Rastplätze an Waldhütten in Windeseile auf- und wieder abgebaut.

Übernachtet wird jede Nacht woanders: Auf einem Hof bei Freunden oder mit Einverständnis auf einer Wiese von Fremden. Geschlafen wird im umgebauten Planwagen und in einem mitgebrachten Zelt.

Jede Nacht wird der Planwagen zur Schlafstätte umgebaut. SWR Greta Hirsch

Erster Reisetag: Gute Laune trotz Dauerregen

Nach dem ersten Etappenziel läuft die Gruppe auf einem Hof bei Freunden in Ergenzingen, einem Stadtteil von Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen), auf. "Der Tag war toll", strahlt Franziska Liebelt. "Trotz des schlechten Wetters waren wir bester Laune."