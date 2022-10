Greta Hirsch ist seit Juni 2022 Redakteurin bei SWR Aktuell im Studio Karlsruhe. Hier erfahren Sie mehr über Ihren Werdegang.

Greta Hirsch, geboren 1992 in Heidelberg, ist in einem kleinen Dorf im Odenwald groß geworden und arbeitete nach dem Fachabitur sechs Monate lang bei einem Waisenhausprojekt in Langobaya, Kenia, mit.

SWR-Redakteurin Greta Hirsch SWR Rebekka Plies

Vom kleinen Dorf in die weite Welt

Von 2012 bis 2016 studierte sie Ressortjournalismus mit dem Schwerpunkt Kultur in Ansbach und sammelte erste Erfahrungen im Hörfunk bei der Namibian Brodcasting Corporation (NBC) in Windhuk, Namibia. Es folgte ein zweijähriges Volontariat beim Privatsender Radio Ramasuri in der Oberpfalz.



In Buenos Aires, Argentinien, arbeitete sie anschließend als Freiwillige der UNESCO-Kommission sechs Monate in der Pressearbeit der Pestalozzi-Schule. Es folgten knapp zweieinhalb Jahre als Morningshow-Redakteurin bei die neue welle in Karlsruhe. Seit Juni 2022 arbeitet sie als Multimedia-Reporterin im SWR Studio Karlsruhe.