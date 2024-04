Millionenschaden in Keltern - Lagerhallen mit Heuballen und Wohnmobilen brennen aus

per Mail teilen

In Keltern (Enzkreis) brennen seit Dienstagnachmittag zwei Lagerhallen. Wie die Polizei mitteilte, muss von einem Millionenschaden ausgegangen werden.

Der Eigentümer einer Lagerhalle in Keltern-Weiler hatte am Spätnachmittag den Brand bemerkt und noch versucht, das Feuer zu löschen. Laut Polizei musste er den Löschversuch allerdings abbrechen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf eine zweite, benachbarte Halle übergegriffen.

Wohnmobile und Heuballen gerieten in Brand

In den Hallen lagerten unter anderem etwa 2.000 Heuballen. Außerdem waren dort mehrere Wohnmobile, Traktoren und andere landwirtschaftliche Geräte untergestellt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine dritte Lagerhalle verhindern. Insgesamt waren am Dienstagabend mehr als 400 Einsatzkräfte vor Ort.

Brandursache in Keltern noch unklar

Die Brandursache ist derzeit unklar. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen laut Polizei aber nicht vor. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Löschwasser lief teilweise in den angrenzenden Fluss Pfinz. Nach Angaben der Polizei wurden entsprechende Schutz- und Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet. Die Löscharbeiten dauern noch an.