Helmut Böttcher hat die Hintergründe eines tödlichen Flugzeugabsturzes 1944 bei Gaggenau aufgedeckt. Am Sonntag werden Nachfahren der Verstorbenen im Stadtteil Oberweier zu einer Gedenkfeier erwartet.

Wenn sich am Sonntag in Gaggenau-Oberweier (Kreis Rastatt) Hinterbliebene von Kriegsopfern treffen, ist das Heimatforscher Helmut Böttcher zu verdanken.

Er hat es geschafft, die Hintergründe eines Flugzeugabsturzes über Gaggenau im Zweiten Weltkrieg aufzuklären, bei dem mehrere englische und kanadische Soldaten ums Leben gekommen sind. Ihre Nachfahren haben so endlich erfahren, warum ihre Familienmitglieder gestorben sind.

Heimatforscher spricht mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs

Helmut Böttcher hat mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Die Herausforderung: Diese waren noch Kinder, als der Bomber 1944 mit sieben Besatzungsmitgliedern über Oberweier abgestürzt ist. Fünf von ihnen starben sofort, zwei konnten sich mit Fallschirmen retten: Conrad William Martens wurde am kommenden Tag ermordet, William Archibald MacDonald überlebte.

Die Besatzung der über Oberweier abgestürzten Lancaster Helmut Böttcher

Was geschah bei Gaggenau in der Nacht auf den 29. Juli 1944?

Nach der Recherche von Helmut Böttcher befand sich am 29. Juli 1944 um 2 Uhr ein englischer Bomber scheinbar auf dem Weg nach Stuttgart, über Durmersheim. An Bord befanden sich die sieben Soldaten und zwei Bomben der Royal Airforce. Das englische Flugzeug des Typs Lancaster geriet ins Visier des deutschen Nachtjägers Walter Borchers. Er schoss und traf. In Oberweier bei Gaggenau stürzte das Flugzeug dann ab.

Der Nachtjäger Major Walter Borchers, der die Lancaster der Royal Airforce über Durmersheim abschießt Helmut Böttcher

Nächtlicher Absturz taucht Oberweier in taghelles Licht

Die Zeitzeugen berichteten Böttcher von einer Explosion, die das Dorf kurzzeitig in taghelles Licht tauchte, vom brennenden Flugzeugrumpf, der mit einer solchen Wucht zu Boden fiel, dass er einige Dächer abdeckte und eine starke Druckwelle erzeugte. Ein Rad der Lancaster landete ebenfalls im Ort auf einer Grünfläche.

Kinder auf einem Reifen der über Oberweier abgestürzten Lancaster Helmut Böttcher

Conrad William Martens ist laut einem Zeitzeugen mit dem Fallschirm auf ein Hausdach gesprungen, von dem er sich in einen Misthaufen gleiten ließ. Dabei sei er verletzt worden. Dort wurde er wohl entdeckt und ins Rathaus gebracht.

Conrad William Martens wird 1944 in Oberweier bei Gaggenau ermordet. Helmut Böttcher

Eine Zeitzeugin erzählte Böttcher, wie sie sich mit ihrer Familie in einer Kohlmiete versteckt habe, als sie einen von zwei Männern bewachten, ausländischen Soldaten auf sie zukommen sah. Helmut Böttcher hält es für wahrscheinlich, dass es sich dabei um Conrad William Martens gehandelt habe, der sich auf dem Weg zu seiner Hinrichtung befand. Die zwei Schüsse waren überall im Dorf zu hören, wie mehrere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten.

Wie William Archibald MacDonald überlebte

Auch William Archibald MacDonald ist mit seinem Fallschirm in Oberweier gelandet. Anders als sein Kamerad wurde er allerdings nicht ausgeliefert, sondern - nach Informationen von Helmut Böttcher - von Qualbert Hornung versteckt. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind sich uneinig, was in der Zeit des andauernden Krieges mit ihm passiert ist. Er verbrachte ihn laut Helmut Böttcher zuletzt in einem Kriegsgefangenenlager in Polen. Sein Sohn und dessen Frau sind für die Enthüllung des Gedenksteins aus Kanada angereist. Sie bringen auch dessen Tagebuch mit. Helmut Böttcher hofft, darin noch weitere Einzelheiten über die Nacht des Absturzes und sein weiteres Leben zu erfahren.

Holzkreuz erinnert an ermordeten Kanadier

Für Helmut Böttcher ist es überwältigend, dass sein kleines Rechercheprojekt so große Wellen geschlagen hat. Bereits im März stellte Helmut Böttcher mit Barry Glew, dem Neffen eines Besatzungsmitglieds, und einigen Anwohnerinnen und Anwohnern ein Eichenkreuz zum Gedenken an den ermordeten Conrad William Martens auf. Barry Glew war so angetan, dass er die Familien der anderen Besatzungsmitglieder recherchiert hat. Es sind Menschen aus Kanada, die keine Ahnung hatten von den Todesumständen ihrer Vorfahren. 15 von ihnen kommen deshalb am Sonntag nach Oberweier, um einen Gedenkstein zu enthüllen, den Barry Glew in England hat fertigen lassen.