Am Samstag ist eine 35-jährige Radfahrerin nach einem Unfall mit einem Auto an ihren Verletzungen gestorben. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Auf der Landstraße zwischen Karlsbad und Ittersbach (Kreis Karlsruhe) ist es zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto gekommen. Dabei sei die 35-jährige Radfahrerin so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort verstarb, so die Polizei.

Die Frau ist laut Polizei auf dem Radweg entlang der Landstraße unterwegs gewesen. In einem Einmündungsbereich wollte die Radfahrerin demnach eine andere Straße überqueren. Hierbei habe sie vermutlich ein Auto übersehen, das die Radfahrerin laut Polizei seitlich erfasste. Nach dem Zusammenprall wurde sie in den Grünstreifen geschleudert.

Autofahrer leicht verletzt

Der ebenfalls 35-jährige Autofahrer stehe unter Schock und sei leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die betroffene Straße sei zwischenzeitlich teils gesperrt worden. Geschätzt wurde der Sachschaden von der Polizei auf etwa 20.000 Euro.