Wegen der Finanzkrise in Baden-Baden drohen massive Einschnitte in allen öffentlichen Bereichen. Die Stadt kündigte unter anderem Gebührenerhöhungen und Einsparungen im ÖPNV an.

Die Stadt Baden-Baden steckt in einer tiefen finanziellen Krise. Für das laufende Jahr müssen 32 Millionen Euro an zusätzlichen Krediten aufgenommen werden, um den aktuellen Haushalt auszugleichen. Damit liegt die Kreditaufnahme für das Jahr 2025 bei 48 Millionen Euro. Jetzt kündigt die Stadt massive Sparmaßnahmen an.

In einem Pressegespräch im Ratssaal des Baden-Badener Rathauses betonten die Verantwortlichen, dass sie von der Zuspitzung im städtischen Haushalt überrascht worden seien. Der Doppelhaushalt 2024/25 sei vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt worden, die Verschuldung habe sich zunächst in Grenzen halten.

Erst im Laufe des vergangenen Jahres sei der Etat aus dem Ruder gelaufen, unter anderem wegen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer oder wegen zusätzlicher kommunaler Aufgaben. Seitdem gilt eine Haushaltssperre.

Um die finanzielle Situation in den Griff zu bekommen, will die Stadt unter anderem mit Sparmaßnahmen gegensteuern. Sämtliche Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau wie zum Beispiel Straßenbauprojekte würden zunächst gestoppt und erst nach erneuter Prüfung umgesetzt, so der Erste Bürgermeister Alexander Wieland.

Auch der laufende Bau des Stadtarchivs werde überprüft. Bürgerinnen und Bürger müssten sich in vielen Bereichen auf Gebührenerhöhungen einstellen. Einsparmaßnahmen beim städtischen Personal seien zunächst nicht geplant, hier seien viele Stellen gar nicht besetzt.

Ein weiteres konkretes Sparziel ist der öffentliche Nahverkehr in Baden-Baden. Wie in der ebenfalls stark verschuldeten Stadt Karlsruhe denke man hier über eine Anpassung von Takten nach, bestätigte Erster Bürgermeister Alexander Wieland.

Dabei wolle man angesichts der Finanzkrise nicht ganze Buslinien streichen. Allerdings ist zu erwarten, dass Busse in Baden-Baden bald weniger häufig fahren. Bei bis zu acht Millionen Euro liegt das jährliche Defizit im städtischen Busverkehr.

Oberbürgermeister Dietmar Späth erneuerte seine Kritik am Land Baden-Württemberg: Baden-Baden hatte das Innenministerium wegen der Finanzkrise um Hilfe gebeten und eine Abfuhr bekommen.

Man könne die finanziellen Probleme der Kommunen nur gemeinsam lösen, so Späth. Im Fall von Baden-Baden trügen strukturelle Probleme zur Krise bei. Die Stadt werde durch immer neue Aufgaben zusätzlich belastet. Ein finanzieller Ausgleich bleibe jedoch aus, so Späth.

Der Baden-Badener Gemeinderat soll sich Ende April mit der Finanzkrise der Stadt und den damit verbundenen Folgen befassen. Oberbürgermeister Späth kündigte eine Einwohnerversammlung an.

Man könne angesichts der Zuspitzung in Baden-Baden nicht zur Tagesordnung übergehen, so der baden-württembergische Städtetag in einer Erklärung am Donnerstag. Die Städte bräuchten jetzt mehr Handlungsspielraum, indem das Land ihnen etwa Kreditaufnahmen ermöglicht, erklärte Ralf Broß, geschäftsführendes Vorstandsmitglied.

Broß betonte, dass die Kommunen mehr als 25 Prozent des öffentlichen Haushalts trügen, dafür aber nur 14 Prozent der Steuereinnahmen bekämen. Das könne auf Dauer nicht gut gehen.

Auch der Rastatter Landrat Christian Dusch (CDU) schloss sich der Forderung an das Land an, deutlich mehr Verantwortung für die finanzielle Ausstattung der Kommunen und Landkreise zu übernehmen. Die Lage sei nicht prekär, sie sei dramatisch.