Theresa Ehrl arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

SWR Theresa Ehrl ist seit August 2023 Reporterin bei SWR Aktuell im Studio Karlsruhe. Sie ist für Social Media, Online, Radio und Fernsehen im Einsatz und berichtet über aktuelle Themen aus dem Raum Karlsruhe. Heimat Drüben in Franken. Dort ist das Bier besser, hier die Redaktion! Ihr Antrieb Komplizierte Themen für alle erklären! Wenn wir einfach, verständlich und hintergründig über gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Themen sprechen, können wir das auch mit Menschen tun, die wir sonst vom Diskurs ausschließen. Die meiste Zeit widmet sie diesen Themen Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und alles, was die Tagesaktualität so bringt! Journalistisch prägend für Theresa Ehrl war die allererste Story, die ich am Anfang meines Studiums für eine Lokalzeitung gemacht habe. Eigentlich sollte es nur um einen Kindergarten gehen, der einen Inklusionspreis bekommen sollte. Ich machte daraus ein Portrait über einen Jungen mit Down-Syndrom und seine Familie. Während dem Gespräch hat sich meine Haltung zur Inklusion in Deutschland grundlegend geändert und auch die Leserinnen und Leser der Zeitung haben in Leserbriefen ähnlich reagiert. Ein unfassbar gutes Gefühl, das erreicht zu haben!