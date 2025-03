per Mail teilen

Der Bahnhof Bruchsal ist derzeit gesperrt. Züge fahren verspätet oder fallen vollkommen aus. Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden.

Wer vom Bruchsaler Bahnhof aus mit dem Zug fahren möchte, muss derzeit improvisieren. Der Bahnhof ist wegen eines Oberleitungsschadens gesperrt, das hat ein Sprecher des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) mitgeteilt. Der Fernverkehr wird über Pforzheim umgeleitet und auch der Regionalverkehr ist mindestens verspätet oder fällt vollkommen aus, weil die Züge nicht in den gesperrten Bahnhof fahren können. Mehr Informationen für Fahrgäste gibt es auf der Seite des KVV.

Außerdem wurde laut KVV ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wer mit der S31 oder der S32 vom Bahnhof Bruchsal Richtung Ubstadt oder Weingarten fahren wollte, kann den Schienenersatzverkehr nutzen. Zwei Busse ersetzen den Zugverkehr auf dieser Strecke.

Bahnhof Bruchsal: Eine Oberleitung hat sich abgesenkt

Wie lang der Bahnhof in Bruchsal gesperrt bleibt ist noch unklar. Die Reparaturarbeiten beginnen am Nachmittag. Am späten Vormittag hat sich laut einem Sprecher der Bahn eine Oberleitung über einem Gleis im Bahnhof Bruchsal abgesenkt. Dadurch ist der Bahnhof Bruchsal nicht mehr befahrbar.