Tamara Willig ist die neue Chefin des Tierparks Bretten. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihres Großvaters, der den Park vor 75 Jahren gegründet hat. Ein besonderer Familienbetrieb mit besonderen Aufgaben.

Seit dem 1. März ist es offiziell: Tamara Willig ist die neue Chefin im Tierpark Bretten. 75 Jahre nachdem ihr Großvater Herbert Willig ihn gebaut hat, übernimmt seine Enkelin den Familienbetrieb wiederum von ihren Eltern. Nun regiert sie über sechs Hektar und 300 Tiere. Ein besonderer Familienbetrieb mit besonderen Aufgaben. Und besonderen Morgen-Routinen. Zum Beispiel ein von Tieren begleiteter Morgenspaziergang über das Gelände. Mit der Tasse Kaffee in der Hand.

Noch vor dem Frühstück trinke ich meinen Kaffee während ich durch den Park laufe. Mit einer Horde Tiere im Schlepptau.

Das Schneewittchen vom Tierpark Bretten

Tamara Willig ist nicht nur die neue Tierpark-Chefin, sondern von Beruf Tierärztin. Ihr erstes Tier hat sie großgezogen als sie acht Jahre alt war. Mit Verantwortung, nächtlichem Aufstehen und allem drum und dran. Wer so aufwächst, muss ja Tierärztin werden. Das findet Tamara Willig auch selbst. Irgendwie sei es von Anfang an klar gewesen. Alternativen wären höchstens noch Agrarwirtin oder Tierpflegerin gewesen.

Sobald Tamara Willig an den Yaks vorbeiläuft, drängen sie sich an den Zaun ihres Geheges. SWR Theresa Ehrl

Wenn die 32-Jährige ihren Arbeitstag im Tierpark beginnt, erinnert sie an die Märchenfigur Schneewittchen. Während ihres Spaziergangs vorbei an den Gehegen, zieht sie die Tiere an: Ziegen, Yaks und Co laufen ihr regelrecht hinterher. Sie hat eben ein Händchen für Tiere. Das ist auch kein Wunder, sie ist schließlich zwischen ihnen aufgewachsen. Tamara Willig war ein Kind, für das Kängurus füttern und Ponys großziehen genauso zu den Aufgaben gehörte wie Zimmer aufräumen.



SWR-Reporterin Theresa Ehrl hat einen Tag mit der neuen Tierpark-Chefin verbracht:

Eine absolut traumhafte Kindheit, findet Lenia. Sie besucht den Tierpark gerade mit ihrem Vater und würde "Um Alpakas kümmern" liebend gerne auf ihrer To-do-Liste stehen haben. Staubsaugen wird auf Dauer ja auch langweilig, wobei es im Tierpark sicher nie langweilig würde.

Am liebsten würde ich ein Alpaka großziehen. Weil die so weich und fluffig sind

Im Tierpark Bretten füttert die kleine Besucherin Lenia am Liebsten die Alpakas SWR Theresa Ehrl

Lieber Heimat als Studentenfeiern

Mit 19 zieht Tamara Willig von zu Hause weg, beginnt ihr erstes Studium, ist dann aber genauso schnell wieder da. Das Wegziehen fiel ihr nicht leicht. Sie habe die Tiere vermisst, den Wald und den Park.

Ich bin dann jedes Wochenende von Hannover nach Hause gefahren, um im Tierpark noch arbeiten zu können. Das war schon stressig neben dem Studium.

Bei diesem Blick ist es kein Wunder, dass Tamara Willig den Tierpark Bretten in Hannover vermisst. SWR Theresa Ehrl

Dass sie jetzt doch dauerhaft hier gelandet ist, war also absehbar. Auch wenn es eigentlich nicht primär ihr Plan gewesen sei. Eigentlich wollte sie sich als Pferde-Tierärztin niederlassen und nicht "Mädchen für alles" im Tierpark Bretten spielen. Im Kiosk Pommes verkaufen, Pferde entwurmen und sogar Traktoren reparieren - da muss auch Tamara Willig ganz schön über sich hinauswachsen.

Tamara Willig hat Tiermedizin studiert und versorgt die Tiere im Tierpark Bretten selbst. Hier bekommt ein Pony eine Wurmkur. SWR Theresa Ehrl

Bekannt im Tierpark Bretten

Dass das viel Arbeit ist, das sieht man sogar als Gast. Die Stammgäste erkennen Tamara Willig. Als Silke Kretz sie am Eselgehege sieht, hat sie sofort einige Fragen. Wie alt die Esel seien, wie sie hießen und wie viel Arbeit es sei, sich um so viele Tiere zu kümmern.

Tierparkbesucherin Silke Kretz lobt Inhaberin Tamara Willig für ihr Engagement SWR Theresa Ehrl

"Das ist ja schon der Wahnsinn, wenn man selbst nur ein einziges Haustier hat", bemerkt sie. Dass Tamara Willig von Stammgästen angesprochen wird, das käme schon häufig vor, erzählt sie. Das hätte sich jetzt eben herumgesprochen, dass sie den Tierpark Bretten jetzt von ihren Eltern übernehme. "Viele kennen ja sogar noch meinen Opa."

Meine Familie macht das eben schon seit 1970. Wenn ich mal im Park bin, erkennen mich die Leute schon und kommen dann auch auf mich zu.

Ein Tierpark als Vermächtnis

Den Tierpark in Bretten weggeben? Das hätte die 32-Jährige einfach nicht gekonnt. Sie ist stolz, dass sie das Erbe ihres Großvaters weiterführen kann. Zu ihm hätte sie nämlich ein ganz besonderes Verhältnis gehabt.

Herbert Willig füttert ein Elefantenkalb im Tierpark Bretten. Tierpark Bretten

Ich hätte mir gewünscht, dass er das miterlebt. Dass ich den Tierpark übernehme.

Und jetzt ehrt sie das Vermächtnis ihres Großvaters umso mehr. Nicht nur die Gehege im Tierpark Bretten und den Wald auf dem Gelände, sondern auch das Büro. Fein säuberlich ist hier alles eingeordnet, was Tamara Willig über die Tiere im Park wissen muss, aber auch, was eben sonst so zu einem Unternehmen dazugehört. Genehmigungen, Baurechtliches, Bürokratie bis zum Abwinken. Definitiv nicht das, worauf sich eine angehende Pferdewirtin und Tierärztin im Studium freut.

In der Vitrine in Tamaras Büro ist alles genau sortiert SWR Theresa Ehrl

Zukunft für den Tierpark Bretten

Dass sie trotzdem ins kalte Wasser springt und den Tierpark Bretten übernimmt, das ist auch gut für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An Willigs Entscheidung hängt schließlich nicht nur eine Familiendynastie sondern auch Arbeitsplätze. Der von Louis Hammer zum Beispiel. Er sei vorher Uhrmacher gewesen, hätte dann die Ausbildung zum Tierpfleger gemacht und ist seit zwei Jahren im Tierpark Bretten glücklicher als er als Uhrmacher je war.

Tierpfleger Louis ist froh über seinen Job im Tierpark SWR Theresa Ehrl

Tamara ist eine junge Chefin, die offen ist für neue Ideen.

Und glücklich sieht Tamara Willig auch aus, wenn sie hoch zu Ross durch ihren Tierpark reitet. Für sie ist das die beste Art, ihren Feierabend zu verbringen. Nach einem Tag in einem für sie absoluten Traumjob als neue Chefin im Tierpark Bretten.