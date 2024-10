Die aktuelle Cyberlife-Studie zeigt: Jede fünfte Schülerin oder Schüler wird Opfer von Cybermobbing. Für eine Schülerin aus Karlsruhe begann das Martyrium mit einem Tanzvideo.

Zwei Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland wurden schon einmal im Internet gemobbt. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Cyberlife-Studie des Bündnis gegen Cybermobbing. Ein Beispiel aus Karlsruhe:

Ein Tanzvideo reiht sich an das nächste auf den Social Media Plattformen. Für eine Schülerin aus Karlsruhe ist so ein Video zum Albtraum geworden: Cybermobbing. Ein Video von ihr und vier ihrer Freundinnen kursierte erst in der Klassen-Whatsapp-Gruppe, dann auf TikTok und YouTube. Eine Mitschülerin hat das Video hochgeladen und ihre Gesichter unter anderem mit Tierstickern verdeckt. Beleidigende Kommentare begleiten die Betroffene in den folgenden Tagen in der Schule und im Internet.

Und überall stand dann halt drunter "Ihr seid zu blöd zum Tanzen", "Ihr seid so hässlich", "Guck mal, wie sich die Fette da bewegt".

Die Schülerin aus Karlsruhe ist von Cybermobbing betroffen. Zwei Millionen Kinder und Jugendliche wurden in Deutschland schon im Internet drangsaliert. Das zeigt das Ergebnis der aktuellen Cyberlife-Studie des Bündnis gegen Cybermobbing. Im Vergleich zur Vorgängerstudie aus dem Jahr 2022 sind das laut Studie deutlich mehr. Während damals noch 16,7 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler angaben, schon einmal von Cybermobbing betroffen gewesen zu sein, sind es jetzt 18,5 Prozent. Vor allem Jugendliche in der Pubertät sind demnach betroffen.

Mutter aus Karlsruhe, deren Tochter von Cybermobbing betroffen war. SWR

Wegen Cybermobbing: 500.000 Jugendliche denken über Suizid nach

Cybermobbing-Betroffene können den verletzenden Kommentaren kaum entkommen, sie erreichen sie in allen Lebensbereichen und verbreiten sich rasend schnell. Bei dem Fall in Karlsruhe blieb das Video nicht in der Klassenstufe ihrer Tochter, berichtet die Mutter. Klassenübergreifend sei sie auf das Tanzvideo angesprochen worden.

Sie kam tagelang weinend von der Schule nach Hause, weil sie dann auch dort gemobbt worden ist. Das Video wurde auch über Whatsapp auch an andere Klassen verteilt

Uwe Leest ist der Vorstandsvorsitzende des Bündnis gegen Cybermobbing. Er warnt vor den gefährlichen Folgen von Cybermobbing. Die seien weit schlimmer als Eltern vermuten könnten. Die Cyberlife-Studie zeigt:

500.000 Jugendliche in Deutschland haben wegen Cybermobbing schon über Suizid nachgedacht.

Eltern und Schulen gleichermaßen überfordert

Tatort für das Mobbing ist dabei das Internet, aber auch die Schule. Deshalb ist die auch oft der erste Ansprechpartner. Auch die Mutter der Karlsruher Schülerin suchte Hilfe bei der Schulleitung. Die hätte sie aber erst überzeugen müssen, überhaupt tätig zu werden. Das Video wäre ja nicht in, sondern vor der Schule gedreht worden, außerdem außerhalb der Schulzeit, hieß es von der Schulleitung.

Die Mutter aus Karlsruhe und die Eltern der anderen Betroffenen fühlten sich allein gelassen mit dem Cybermobbing gegen ihre Kinder. Die Lehrer hätten sich nicht verantwortlich gefühlt und wären selbst überfordert gewesen, berichtet die Mutter.

Die hatten gar keine Handhabe, keinen Leitfaden darüber, was zu machen ist, wenn sowas passiert.

Das passe zu den Ergebnissen der Cyberlife-Studie, so Uwe Leest. Obwohl 80 Prozent der Lehrkräfte angeben, dass Cybermobbing an ihrer Schule ein Problem ist, sind nur wenige der Meinung, dass die eigene Schule verantwortungsvoll mit diesem Thema umgeht. Uwe Leest kritisiert, dass das Thema schon immer unterschätzt worden sei.

Die Gesellschaft sagt zwar immer: "Es ist wichtig, wir müssen was dagegen tun", aber die Zahlen zeigen leider das Gegenteil.

Uwe Leest ist Vorsitzender des Bündnis gegen Cybermobbing. SWR

Cybermobbing kaum strafrechtlich verfolgt

Spätestens, nachdem das Video klassenübergreifend in Whatsapp-Gruppen geteilt worden sei, hätte sich die Schule nicht mehr heraushalten können, sagt die Karlsruher Mutter - und das tat sie auch nicht. Es gab ein Gespräch mit der Täterin, deren Eltern, der Schulleitung und der Polizei, die dabei auch über strafrechtliche Konsequenzen aufgeklärt hat.

Cybermobbing wird in Deutschland kaum strafrechtlich geahndet. Auch das macht die Cyberlife-Studie klar. Grund dafür könnte die unzureichende Gesetzeslage sein, heißt es vom Bündnis gegen Cybermobbing. Seit Jahren setzt sich das Bündnis daher für ein Cybermobbing-Gesetz ein. In Frankreich und Deutschland gibt es das schon.

Cybermobbing und Künstliche Intelligenz

Das Bündnis gegen Cybermobbing betont in ihrer aktuellen Studie auch den immer größer werdenden Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI). Schülerinnen und Schüler würden sie verwenden, um beispielsweise Fake-Profile, Fake-Bilder anzulegen und Fake-Chatverläufe zu erstellen. Das wäre dann noch schwieriger zu kontrollieren und einzudämmen.

Die Künstliche Intelligenz wird uns in den nächsten Jahren in Bezug auf Cybermobbing noch in vielfältiger Weise beschäftigen.

Bündnis gegen Cybermobbing: Prävention an Schulen hilft

80 Prozent der Cybermobbingfälle passieren laut der Studie an Schulen. Uwe Leest hält es deshalb für sinnvoll, vor allem da anzusetzen. Das hieße, Lehrer befähigen und sie besser auf solche Situationen vorzubereiten. Auch Eltern und Schüler sollten sich mit dem Thema Cybermobbing auseinandersetzen. Das Ziel müsse sein, dass wirklich jeder weiß, wie man bei einem Vorfall damit umgehen solle.

An Schulen, die offensiv gegen Cybermobbing vorgehen, haben die befragten Lehrer das Gefühl, das Problem besser unter Kontrolle haben. Diese Schulen gehen auch erfolgreicher mit Diskriminierung in anderen Bereichen um.

Unterm Strich passiere das aber an zu wenigen Schulen, kommt die Studie zu dem Ergebnis. Da seien sich in der Befragung Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen einig. Und das, obwohl tendenziell immer mehr Menschen von Cybermobbing betroffen sind.