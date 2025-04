Nach den jüngsten Problemen: So lief der Ferienauftakt am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Die Sicherheitskontrollen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben zum Ferienauftakt offenbar gut funktioniert. Vor zwei Wochen hatten rund 200 Menschen ihren Flieger verpasst, weil Personal fehlte.

Nachdem zuletzt wieder 200 Passagiere ihren Flieger verpassten, scheint an diesem Wochenende, an dem die Osterferien beginnen, am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden alles rund zu laufen. Bereits am frühen Samstagmorgen hoben die ersten vier Maschinen Richtung Gran Canaria, Valencia, Barcelona und Sofia ab.

Hunderte Urlauberinnen und Urlauber strömten in den vergleichsweise kleinen Flughafen. Vor den Kontrollstellen staute es sich auch, aber alles in erwartbarem Rahmen.

Sicherheitskontrollen funktionieren - kein Flieger verpasst

Die Sicherheitskontrollen funktionierten reibungslos, sodass alle Passagiere rechtzeitig in ihre Maschine steigen konnten. Zuletzt hatte es wieder Probleme, vor allem bei den Sicherheitskontrollen gegeben. Dort fehlte Personal. Mittlerweile hat der zuständige Dienstleister mit Unterstützung des Regierungspräsidiums Stuttgart das Personal aufgestockt, denn im mittlerweile geltenden Sommerflugplan starten und landen ohnehin mehr Flugzeuge als im Winter.

Passagiere zu spät am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Probleme bei der Sicherheitskontrolle gab es auch schon in der Vergangenheit, wenn wegen Krankheit beispielsweise viel Personal fehlte. Zudem ist es laut Regierungspräsidium ohnehin nicht einfach, qualifiziertes Personal zu finden.

Nicht selten würden Flugzeuge aber auch verpasst, weil die Passagiere einfach zu spät an den Flughafen kämen, sagt Flughafenchef Eric Blechschmidt.