Die Linke ist momentan nicht im BW-Landtag. Zuletzt hat sich aber ihre Mitgliederzahl im Land mehr als verdoppelt. Das soll Rückenwind geben für die Landtagswahl nächstes Jahr.

Am Samstag kommt in Karlsruhe die Linke zu einem Landesparteitag zusammen. Dabei sollen Neumitglieder begrüßt werden. Seit dem Bruch mit Sarah Wagenknecht und dem Ampel-Aus in Berlin hat die Partei ihre Mitgliederzahl in Baden-Württemberg nach eigenen Angaben mehr als verdoppelt - auf rund 9.200. Außerdem möchte sich die Partei für den Landtagswahlkampf im nächsten März in Stellung bringen.

Über die vielen Neumitglieder freut sich auch der Landessprecher der Linken in Baden-Württemberg, Elwis Capece. Er sagt "Dieses Momentum wollen wir dafür nutzen, in der Fläche Parteistrukturen zu schaffen. Ziel wird es sein, die über 5.000 Neumitglieder einzubinden."

Mehr Abgeordnete der Linken aus BW im Bundestag

Auf dem Parteitag werde es darum gehen, wie die Neumitglieder eingebunden werden können. Auch die Landesgruppe der Linken im Bundestag ist größer geworden - mittlerweile sind es sechs Abgeordnete aus Baden-Württemberg. Landessprecherin Sahra Mirow erklärte, dass man auf dem Parteitag die Weichen für die Landtagswahl im nächsten Jahr stellen wolle. Dabei soll ihren Angaben nach im Mittelpunkt stehen, dass mehr bezahlbarer, kommunaler und barrierefreier Wohnraum entsteht. Im derzeitigen Landtag ist Die Linke nicht vertreten.