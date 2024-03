Der Verein "Bündnis gegen Cybermobbing" mit Sitz in Karlsruhe stellt am Donnerstag seinen Ratgeber zum Schutz gegen Cybermobbing vor. Er richtet sich vor allem an Eltern.

Wer schon mal gemobbt wurde, weiß, was das mit und in einem Menschen anrichten kann. Bei Kindern sind die Auswirkungen noch dramatischer: sie haben im Gegensatz zu Erwachsenen kaum eine Chance, zu filtern und einzuordnen. Dass Kinder sich erdreisten, Bilder von meinem Kind zu machen oder Sticker zu erstellen und sie damit bloßzustellen, ich war da schon sehr wütend und traurig. 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche waren 2022 von Mobbing im Netz betroffen, so das "Bündnis gegen Cybermobbing". Ein Viertel von ihnen habe Suizid-Gedanken gehabt. Hilfe für Eltern zum Schutz ihrer Kinder Man wolle Eltern von Kindern und Jugendlichen einen Ratgeber an die Hand geben, um über die Gefahr von Cybermobbing zu informieren und zu sensibilisieren. Uwe Leest vom Bündnis gegen Cybermobbing mit Sitz in Karlsruhe ist Co-Autor des Ratgebers für Eltern zum Schutz ihrer Kinder gegen Mobbing im Netz. SWR Henning Mohr Vor allem aber wolle man Eltern dabei unterstützen, Cybermobbing zu erkennen, abzuwehren und den Betroffenen beizustehen, erklärte das Bündnis. Es ist enorm wichtig für die Eltern, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, dass wenn die Kinder ein Problem haben, sie sich an ihre Eltern wenden. Oft seien Eltern hilflos, wenn ihre Kinder gemobbt würden, wenn es um Prävention, Intervention oder um die Unterstützung im Ernstfall gehe. Verschiedene Experten am Ratgeber beteiligt Der Ratgeber ist in Kooperation mit der Krankenkasse Barmer entstanden. Beteiligt sind neben dem "Bündnis gegen Cybermobbing" weitere Experten wie Polizisten und Pädagogen. Der Ratgeber kostet 15 Euro. Das "Bündnis gegen Cybermobbing" mit Sitz in Karlsruhe wurde 2011 gegründet. Es besteht aus Menschen, die persönlich von Cybermobbing betroffen sind oder waren, sei es beruflich oder privat, und die gegen Mobbing und Gewalt im Netz vorgehen. Das Bündnis klärt nicht nur über Cybermobbing auf, es fördert auch die Medienkompetenz in Schulen mittels Elternabenden und Infoveranstaltungen und bietet Hilfe im Internet an.