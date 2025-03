Das Couch-Rennen in Forst: Drei Couches, acht Teams, ein Titel

Die badische Gemeinde Forst hat aus "Auf dem Sofa sitzen" einen Sport gemacht. Beim Internationalen Couch-Rennen am Rosenmontag kämpfen seit 2011 Teams um den ersten Platz.

Am Rosenmontag werden in der badischen Gemeinde Forst Straßen gesperrt und Geschwindigkeitsmesser aufgebaut. Aber nicht, um den Verkehr zu regeln und Raser zu bestrafen, sondern ganz im Gegenteil: In der kleinen Gasse ist das Rasen am Rosenmontag ausdrücklich erwünscht. Vorausgesetzt, die Fahrer sitzen auf einer Couch.

Ausnahmsweise freuen sich hier alle, wenn der Geschwindigkeitsmesser eine hohe Zahl anzeigt. SWR Theresa Ehrl

In Forst mit Strategie ins Ziel

Seit 14 Jahren veranstaltet der Fastnachtsverein in Forst das Internationale Couch-Rennen. Die Teams müssen dabei eine handelsübliche Couch mit Rollen durch einen Parcours schieben. Wichtig dabei: Ein Team-Mitglied muss sich zu jeder Zeit auf der Couch befinden.

Die Gewinner des Couch-Rennens in Forst dürfen sich nach dem Rennen auf dem Siegertreppchen feiern lassen. SWR Theresa Ehrl

Titelverteidiger sind die "Forschter Schlotter". Die wollen in diesem Jahr nicht nur den ersten Platz machen, sondern auch ihren eigenen Rekord brechen. 50 Sekunden und 78 Millisekunden war das im vergangenen Jahr. Das geht nicht ohne Strategie: "Wir haben den Schwersten auf der Couch sitzen für den möglichst tiefen Schwerpunkt", erklärt Holger Diefenbach.

Den Titel verteidigt in diesem Jahr das Team "Forschter Schlotter" mit Holger Diefenbach (auf dem Sofa). SWR Theresa Ehrl

Unser Ziel: Zum einen überleben und zum anderen den Rekord brechen. Wie das letzte Mal. Dafür sind wir da!

Fast alles erlaubt beim Couch-Rennen in Forst

Was die "Forschter Schlotter" von ihrer Mission trennt sind knapp 200 Meter und einige Heuballen - der Hindernis-Parcours. Doch bevor es damit losgeht, überprüft eine "qualifizierte technische Abnahmekommission" zuerst die fahrbaren Sitzgelegenheiten. Zwei Regeln gibt es nämlich zur Zulassung der Couches: Sie dürfen nicht mit Seilen gezogen werden und die Rollen müssen groß genug sein.

Eine qualifizierte technische Abnahmekommission überprüft die Couches, bevor sie zum Rennen zugelassen werden. SWR Theresa Ehrl

Die drei Couches für das Internationale Couch-Rennen 2025 sind zugelassen und abfahrbereit. Holger Diefenbach und die "Forschter Schlotter" auch. Wie es sich für ein traditionsbewusstes Sportereignis gehört, wird zuerst die Nationalhymne angestimmt, also das Badener Lied, bevor Holger Diefenbach auf der Couch Platz nimmt und sich der Rest seines Teams auf Startpositionen begibt.

Um das Rennen zu gewinnen, müssen die Teams eine Couch so schnell wie möglich über einen Parcours schieben. SWR Theresa Ehrl

Alles geben, um Forster Couch-Weltmeister zu bleiben

Sie lauschen angespannt dem Countdown des Publikums. "3...2...1", und dann schieben sie los, schmeißen sich in die Kurve und um den ersten Heuballen herum, biegen wieder auf die Hauptstrecke ab und meistern auch den zweiten Zirkel. Auf der Zielgeraden geben sie nochmal alles - 12 Stundenkilometer zeigt der Geschwindigkeitsmesser an. Sie überqueren die Ziellinie und Rennleiter Franz Retzlaff verkündet die Zeit. 50 Sekunden und etwas über 40 Millisekunden. Damit haben die "Forschter Schlotter" den Streckenrekord gebrochen.

"Weisheit mit Löffeln fressen reicht nicht, man muss auch mal rennen können. Und das haben wir geschafft!"

Zumindest beim Internationales Couch-Rennen in Forst ist das so. 2011 entstand das Rennen aus einer Schnappsidee, erzählt Fastnachtspräsident Dirk Becker. Das "Schlumpen" hätte am Rosenmontag in Forst schon immer dazugehört. Das ist eine Art unorganisierter Faschingsumzug von allen, die eben mitmachen wollten. 2010 wurde einer der Feiernden auf einer Couch durch Forst geschoben, und so war das internationale Event geboren.

Präsident Dirk Becker mit dem Rennleiter Franz Retzlaff und dem technischen Rennleiter Michael Gehringer (von links). SWR Theresa Ehrl

Wir haben uns sofort gedacht: Da können wir doch einen Wettkampf draus machen!

Das Couch-Rennen in Forst: Ein internationales Großereignis?

International sei das Rennen übrigens deshalb, weil auch schon Mal ein niederländisches Team mitgemacht habe, erzählt der Präsident. Wer wird aber denn jetzt zum Forster Weltmeister? Nach den "Forschter Schlottern" war der Wettkampf schließlich noch nicht vorbei.

Die Blue Fire Dancers wagen sich als drittes Team an dem Hindernis-Pacours. SWR Theresa Ehrl

Sieben Teams treten an die Startlinie. Und immer, wenn Rennleiter Franz Retzlaff die Rundenzeiten verliest, hebt Holger Diefenbach seinen Becher. Nur ein anderes Team schafft den Parcours unter einer Minute. Keines kommt unter die von ihnen vorgelegte Zeit.

Die Forschter Schlotter haben beim Couch-Rennen ihren Titel verteidigt und wieder den ersten Platz belegt. SWR Theresa Ehrl