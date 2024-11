In einem Supermarkt in Waldbronn sollen Kunden neben Milch und Eiern auch den Partner fürs Leben finden. Wie? Wer einen pinken Einkaufskorb wählt, signalisiert: Ich bin offen fürs Flirten.

In Waldbronn bekommen Singles einen Korb von Alina Völkle. Dieser Korb ist pink und trägt problemlos den Wocheneinkauf. Und er signalisiert anderen Kundinnen und Kunden: Hier ist jemand offen für ein Gespräch jeder Art. Der pinke Einkaufskorb soll zu einem freundschaftlichen Plausch einladen, dabei helfen, die neuen Nachbarn kennenzulernen - oder sogar die große Liebe zu finden.

Alina Völkle hat ihren Supermarkt in Waldbronn in eine Art Partnerbörse verwandelt - in ein analoges Tinder direkt vor Ort für Menschen, die Freunde oder sogar die große Liebe suchen. Mitgebracht hat sie diese Idee aus dem Sommerurlaub auf Mallorca.

Wir haben uns gewundert, warum dort im Supermarkt so viel los ist. Dann haben wir gehört, dass dort zu einer bestimmten Uhrzeit ein Singleshopping stattfindet. Singles hatten als Erkennungszeichen eine umgedrehte Ananas im Einkaufskorb.

Pinke Körbe: Vom Supermarkt in Bremen nach Waldbronn

Statt Ananas wie auf Mallorca gibt es in Deutschland pinke Körbe. Abgeschaut haben Alina Völkle und ihr Partner sich das Körbe-Konzept von einem Supermarkt in Bremen. Zwei Wochen später standen die pinken Körbe dann auch vor dem Eingang in Waldbronn (Kreis Karlsruhe). Grell und auffällig warten sie dort darauf, Menschen zusammenzubringen.

Alina Völkle leitet den Supermarkt in Waldbronn. Sie hat sich in Spanien zu den pinken Körben inspirieren lassen. SWR Theresa Ehrl

Liebe suchen im Supermarkt: Dating nur für Mutige?

Und das Potential dazu hätten die Körbe. Vorausgesetzt, die Leute wüssten über die Aktion Bescheid. Das Erklärschild über den pinken Körben verfehlt leider öfter seinen Zweck. Die Kunden übersehen es entweder oder oder sie lesen es zwar, stellen den Korb dann aber zögerlich wieder zurück.

Felix gehört zu den Ersteren. Er hat sich zwar einen pinken Korb genommen, sich aber nicht bewusst dafür entschieden. Der Farbtupfer direkt neben dem Eingang fällt eben einfach auf und gestresste Kunden greifen einfach so zu. Die Idee von Alina Völkle findet Felix aber trotzdem gut.

Ein pinker Korb im Einsatz vor der Käsetheke SWR Theresa Ehrl

Aber dann gibt es ja noch eine andere Schwierigkeit: Wie sprechen Interessierte einen anderen Kunden mit einem pinken Korb an? Vielleicht mit: "Na, auch einsam?", oder "Kaufen Sie auch ein?". Felix würde sich lieber selbst ansprechen lassen, anstatt sich etwas auszudenken - und so scheint es im Waldbronner Supermarkt den meisten zu gehen. Das sei eher ein Dating für Mutige, meint auch Kundin Ulrike.

Ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen, jemanden anzusprechen. Aber für Leute, die auf der Suche sind, oder ein bisschen mutiger sind, kann ich mir das schon vorstellen.

Körbe auch für zugezogene Eltern und alleinstehende Rentner

Der pinke Stapel am Eingang wird spätestens um 17:30 Uhr immer kleiner. Außer bei der Suche nach der großen Liebe sollen die Körbe auch zugezogene Familien dabei unterstützen, Anschluss zu anderen Eltern zu finden - oder den einen oder anderen Rentner zu einem Plausch an der Käsetheke einladen. Den pinken Korb nutzt auch Andrea Schmid als Eisbrecher. Sie arbeitet eigentlich als Verkäuferin im Markt, kauft privat öfter mit einem pinken Korb ein. Sie ist zwar glücklich verheiratet, möchte ihre Kunden aber gerne einmal in anderer Form kennenlernen.

Ich will nicht, dass sie sagen "Oh, die schafft da hinten an der Theke", sondern dass sie mich auch mal näher kennenlernen.

Andrea Schmid hat sich bewusst für den pinken Korb entschieden SWR Theresa Ehrl

Supermarkt Waldbronn: Singleshopping am Valentinstag

Für all die Singles, die zwischen all den Verheirateten oder fest Vergebenen die Frau oder den Mann fürs Leben suchen, arbeitet Alina Völkle schon an einer anderen Idee: Am 14. Februar möchte sie den Supermarkt den Singles zur Verfügung stellen. Zu einer bestimmten Uhrzeit gibt es dann Singleshopping mit Wein und jeder Menge Chancen auf das große Glück zwischen Frischetheke und Obstregal.