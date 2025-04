Großflächiger Stromausfall in Gaggenau

Am frühen Sonntagmorgen ist in Gaggenau in großen Teilen der Strom ausgefallen. Es dauerte mehrere Stunden, bis alle Stadtteile wieder versorgt waren.

In Gaggenau (Kreis Rastatt) ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4:20 Uhr großflächig der Strom ausgefallen. Laut Stadt waren vor allem Bad Rotenfels, Teile der Kernstadt, Ottenau, Hörden sowie Selbach betroffen. Ursache seien mehrere Kabelfehler im Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Gaggenau gewesen. Letzte Stadtteile erst nach Stunden wieder mit Strom Zehn Mitarbeiter der Stadtwerke Gaggenau waren im Einsatz, um die Störung zu lokalisieren und zu beheben. Nach und nach wurden die betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt. Die ersten Teilbereiche waren bereits kurz vor 5 Uhr wieder mit Strom versorgt. Die letzten Stadtteile Selbach und Hörden waren nach Angaben der Stadt gegen 9:30 Uhr wieder am Netz. Einzelne Haushalte länger ohne Strom Einzelne Haushalte waren am Sonntagmittag noch nicht wieder mit dem Stromnetz verbunden, so die Stadtwerke Gaggenau auf ihrer Internetseite. Grund seien Nacharbeiten. Betroffen vom Stromausfall waren laut Stadt auch einige Ampeln im Stadtgebiet. Die Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, vorsichtig in die betroffenen Kreuzungen zu fahren.