Nach einer Auseinandersetzung unter mehreren Männern in einer Bar in Baden-Baden schwebt ein 34-Jähriger in Lebensgefahr. Laut Polizei hat er schwere Kopfverletzungen erlitten.

Am frühen Sonntagmorgen hat es in Baden-Baden nach Angaben der Polizei eine Auseinandersetzung unter mehreren Männern gegeben. Ein 31-jähriger Mann soll in einer Bar die Begleiterin eines 30-Jährigen beleidigt haben. Sodann seien die beiden und die Freunde des 31-Jährigen aufeinander losgegangen. Als der Mann mit seiner Begleitung wegfahren wollte, versperrten drei Bekannte des 31-jährigen Mannes demnach die Ausfahrt. Streit in Bar in Baden-Baden: Mann stürzt auf Kopf Daraufhin sei es zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 30-Jährigen und einem 34-Jährigen gekommen. Der 30-Jährige schlug dem 34-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser auf den Kopf stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.