"Karlsruher Platanen bleiben!": Aktivisten wollen Bäume am Badischen Staatstheater retten

per Mail teilen

Die alten Bäume beim Badischen Staatstheater in Karlsruhe sollen gefällt werden. Aus Protest ist das Bündnis "Karlsruher Platanen bleiben!" in die Baumkronen eingezogen.

Die Platanen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe sollen weichen. Und zwar neuen Proberäumen. So erklärt es Lucas Bauer, der Leiter der Sanierungkommission des Badischen Staatstheaters. Das Bündnis "Karlsruher Platanen bleiben!" möchte hingegen die alten Bäume schützen und besetzt sie deshalb seit mittlerweile zwei Wochen.

Stadt Karlsruhe droht mit Räumung durch die Polizei

Damit soll am Donnerstag Schluss sein, erklärt Julius Hamich. Er ist einer der Baumbesetzer und hat schon einige Tage und Nächte in den Bäumen verbracht. Die Stadt habe angekündigt: Wenn sich dann noch Aktivistinnen und Aktivisten auf den Bäumen befinden, werde der Parkplatz polizeilich geräumt. Davon lässt sich Hamich nicht abschrecken. Die Aktivisten wollen nach eigenen Angaben nicht vorher aufgeben.

Wir sind relativ viele - 20 Leute. Das sind diese Platanen auf jeden Fall wert.

Julius Hamich ist einer der Baumbesetzer vor dem Badischen Staatstheater in Karlsruhe. SWR

Sollten einige Platanen am Badischen Staatstheater erhalten bleiben?

Teilweise waren die Baumbesetzer mit ihrem Protest erfolgreich: Am 30. Januar sollten die ersten Bäume gefällt werden. Das konnten die Aktivistinnen und Aktivisten verhindern - zumindest fast verhindern. Zwei Bäume in der Meidinger Straße sind gefällt worden. Verwirrung gab es darum, ob die Fällung dieser Bäume im Bebauungsplan vorgesehen war oder ob sie erhalten bleiben sollten. In der ursprünglichen schriftlichen Version wurde der Erhalt genannt, nicht aber im gezeichneten Plan. Die Genehmigung für die Fällung sei im Dezember 2024 ereilt worden, sagt Lucas Bauer, der Leiter der Sanierungskommission des Badischen Staatstheaters.

Dieser Baum in der Meidinger Straße sollte ursprünglich erhalten bleiben SWR

Wir waren ein bisschen schockiert. Wir saßen ja bereits auf den Bäumen und dann wurden gerade die Bäume gefällt, die eigentlich sicher sein sollten. Wir dachten nur so: Okay, das haben wir jetzt nicht erwartet.

Mindestens zwei Kletterer befinden sich seit Ende Januar rund um die Uhr in den Baumkronen, damit die restlichen Platanen sicher sind. Und das auch bei einer Tiefsttemperatur von -5 Grad Celsius oder in strömendem Regen. Zwischen den Bäumen wurden Seile und Hängematten gespannt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern eine stadtweite Grünsatzung und dass bis dahin keine Bäume mehr in der Stadt Karlsruhe gefällt werden. Nicht nur viele Anwohnerinnen und Anwohner seien auf ihrer Seite, auch aus dem Gemeinderat komme Zustimmung.

Von der Stadtverwaltung aus tut sich da gar nichts, aber im Gemeinderat. Da schon!

Badisches Staatstheater in Karlsruhe soll erweitert werden

Das Badische Staatstheater soll erweitert werden. Es brauche adäquate Proberäume für Orchester, Chor und Ballett, heißt es vom Staatstheater. Die Proberäume sollen auch öffentlich zugänglich sein und als eine Art "Wohnzimmer der Stadt" dienen.

Die Stadt verweist in einer Stellungnahme auch darauf, dass es für die gefällten Bäume Ausgleichsmaßnahmen geben soll. Es würden neue Bäume an anderer Stelle gepflanzt und auch das Dach des neuen Gebäudes soll begrünt werden.

Im Rahmen der Neugestaltung des Hermann-Levi-Platzes wird es dort mehr Baum- und Grünflächen geben als jemals zuvor.

Aktivisten wollen alte Bäume schützen, Anwohner helfen

Diese Ausgleichsmaßnahmen sind laut der Baumbesetzer nicht zielführend. Sie wollen vor allem die alten Bäume schützen, weil sie Lebensraum für viele Tiere seien und einen wichtigen Kohlenstoffdioxid-Speicher darstellten. "Neu gepflanzte Bäume bringen uns dann vielleicht in 40 Jahren was, aber bis dahin haben wir ein Problem", erklärt ein Aktivist.

Das Schlimmste ist wirklich, durchgehend im Kalten zu sein. Und zwar bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Unterstützung kommt von Anwohnerinnen und Anwohnern. Sie bringen immer wieder Essen vorbei. Von warmer Suppe schwärmen die meisten Baumbesetzer, oder von einem Tee. Auch bei der möglichen Räumung am Donnerstag könnte Beistand von Anwohnern kommen.