Im Fall des in Baden-Baden abberufenen katholischen Pfarrers Matthias Koffler gibt es eine Lösung. Er bleibt in der Kurstadt und wechselt an die Autobahnkirche.

Mitte März wurde der katholische Pfarrer Matthias Koffler in Baden-Baden abberufen. Seitdem regte sich Protest in der Kurstadt. Jetzt gab die Erzdiözese Freiburg bekannt: Koffler habe sich nach Gesprächen im Erzbischöflichen Ordinariat entschieden, eine neue Wirkungsstätte zu übernehmen. Zum 1. Mai 2025 werde er die ihm angebotene Stelle als Rektor der Autobahnkirche Baden-Baden annehmen.

Laut Erzdiözese wurden in den Gesprächen verschiedene Optionen für Kofflers dienstliche Zukunft besprochen. Danach habe er seine Entscheidung getroffen. An der Autobahnkirche werde Koffler Gottesdienste feiern und seelsorgerliche Dienste anbieten. Damit ende zugleich sein Dienst in der Seelsorgeeinheit Baden-Baden.

Pfarrer Matthias Koffler auf einem Archivbild (2016) SWR

Koffler war nach einer Fastnachtspredigt von seinen Aufgaben entbunden worden. Darin hatte er unter anderem kritisiert, dass Mitglieder der Gemeinde sich lieber beim Erzbischof in Freiburg über ihn beschwerten als direkt mit ihm zu sprechen. Aus Kritik an der Entscheidung des Erzbistums sind zehn Mitglieder des Pfarrgemeinderates zurückgetreten.

Plädoyer für Wiedereinsetzung Kofflers

Vertreter des Pfarrgemeinderates und Gemeindesprecher plädierten in den vergangenen Wochen dafür, den abberufenen Pfarrer wieder einzusetzen. In einer Mitteilung hieß es, die Mitglieder des Gremiums "brachten ihre große Sorge zum Ausdruck, dass durch die aktuellen Entwicklungen das Vertrauen in die Kirche erheblich geschädigt wurde". Sehr viele Kirchenmitglieder hätten das Vertrauen verloren, was die Glaubwürdigkeit der Kirche betreffe, hieß es in der Mitteilung weiter.

Mehrfach demonstrierten auch Menschen gegen die Abberufung des katholischen Pfarrers, der in der katholischen Gemeinde in Baden-Baden als beliebt galt. Zum Teil nahmen Hunderte Menschen an dem Protest teil.