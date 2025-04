Am Hauptbahnhof in Karlsruhe hat es am Freitagnachmittag offenbar einen Messerangriff gegeben. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei auf der Flucht.

Der größere Polizeieinsatz am Karlsruher Hauptbahnhof ist fast beendet. Die Polizei hat das Flatterband wieder abgebaut und die Einsatzkräfte wurden weitgehend wieder abgezogen. Am Freitagnachmittag soll nach Angaben der Polizei ein Mann von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen worden sein. Es war zunächst nicht sicher, ob es sich um einen oder zwei Täter gehandelt hatte. Täter ist noch auf der Flucht Der Täter ist flüchtig. Nach ihm fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot, auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Momentan gibt es laut Polizei keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Das Opfer kam ins Krankenhaus, wie schwer der Mann verletzt wurde, ist unklar. Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof Thomas Riedel KSC-Heimspiel sorgt für viel Betrieb am Hauptbahnhof in Karlsruhe Am Hauptbahnhof war zum Zeitpunkt des Messerangriffes viel Betrieb. Der Karlsruher SC hat am Abend ein Heimspiel gegen Hannover 96. Der Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.