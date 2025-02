Das Prinz-Max-Palais eröffnet eine Ausstellung zu den Bambi-Verleihungen in Karlsruhe und erinnert damit an eine Zeit, in der die Schwarzwaldhalle noch voller Filmstars, Glanz und Glamour war.

