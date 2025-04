per Mail teilen

Nach Wochen ist die Ursache für die Explosion ermittelt: Wegen einer selbstgebauten Gasheizung ist ein Haus Mitte Februar in Stutensee-Spöck eingestürzt, heißt es von der Stadt.

Mitte Februar brachte eine selbstgebaute Gasheizung ein Haus in Stutensee-Spöck (Kreis Karlsruhe) zum Einstürzen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Stadt Stutensee, der Polizei Karlsruhe und der Netzte Gesellschaft Südwest. Bei dem Einsturz wurde der 73-jährige Bewohner so stark verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb.

Zudem sei nach interner Prüfung festgestellt worden, dass das betroffene Gebäude nicht einmal über einen Gasanschluss verfügte und somit nicht an das Gasnetz angebunden war. Schon kurz nach der Explosion ging die Polizei von einem Unglück aus. Wegen der schwierigen und stundenlangen Rettungsarbeiten waren neben Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk (THW) an der Unglücksstelle im Einsatz.

Stutensee: Bewohner lag bei Explosion im Bett und wurde verschüttet

Am frühen Morgen des 17. Februar hatte es zunächst eine laute Explosion gegeben, dann sei das Haus eingestürzt. Die Polizei habe nun ermittelt, dass eine nicht fachgerecht installierte Flüssiggas-Heizung die Explosion verursacht hatte.

Der 73-jährige Bewohner sei zu diesem Zeitpunkt im Bett gelegen, er wurde unter den Trümmern verschüttet, heißt es weiter. Feuerwehr und THW konnten den Mann erst nach rund sechs Stunden befreien. Auf dem Weg ins Krankenhaus sei er an seinen schweren Verletzungen gestorben.

So hatten wir im Februar über die Explosion berichtet:

Experten warnen vor Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung

Der Einsturz des Hauses zeige die erheblichen Gefahren auf, die von Flüssiggas ausgeht, heißt es von den Experten. Besonders, wenn es unsachgemäß verwendet wird, zum Beispiel in selbstgebauten Heizsystemen.

Behörden wie die Polizei, die Stadt Stutensee und die Netz Gesellschaft Südwest warnen deshalb vor eigenen Konstruktionen und appellieren ausschließlich geprüfte Heizungen zu verwenden.