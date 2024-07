Die Zugmaschine eines Sattelzugs hat am Donnerstagabend auf der der A8 bei Pforzheim gebrannt. Die Autobahn war zwischenzeitlich voll gesperrt. Bis auf eine Spur in Richtung Stuttgart ist die Fahrbahn wieder frei.

Auf der A8 bei Pforzheim hat am Donnerstagabend ein Lkw in Fahrtrichtung Stuttgart gebrannt. Nach Polizeiangaben fing der Sattelzug gegen 20 Uhr auf der Autobahn Feuer. Als Ursache vermutet die Polizei einen Motorbrand. Das Führerhaus des Fahrzeugs sei abgebrannt, Verletzte gebe es keine.

Durch die Einsatzmaßnahmen musste die A8 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr fuhr die Gegenfahrbahn an und löschte den Brand über die Leitplanke. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Pforzheim Nord ausgeleitet. Laut Polizei bildeten sich bis zu fünf Kilometer Stau.

Verkehr in beide Richtungen zum Teil mit Einschränkungen freigegeben

Der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe konnte am späten Abend bereits auf beiden Spuren freigegeben werden. In Fahrtrichtung Stuttgart sei ein Fahrstreifen freigegeben, der Verkehr laufe also wieder, so ein Polizeisprecher.

Die Autobahnmeisterei und der Abschleppdienst seien derzeit mit einer Nassreinigung und der Beseitigung der Sattelzugmaschine beschäftigt. Danach werde die Autobahn wieder vollständig freigegeben. Die Schadenshöhe ist noch unklar.