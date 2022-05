Rebekka Plies arbeitet als Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Karlsruhe. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Rebekka Plies SWR Patricia Neligan Rebekka Plies ist Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Karlsruhe. Sie setzt sich mit sämtlichen Themen der Region, von Wirtschaft, Soziales bis zur Kommunalpolitik auseinander. Als Chef vom Dienst im Studio Karlsruhe sorgt sie außerdem für die multimediale Umsetzung der Themen im Radio, Online und im Fernsehen aus Karlsruhe, Pforzheim, Bruchsal oder Baden-Baden und Rastatt. Heimat Die Welt Mein Antrieb Neugierde aufs Leben und alle Facetten, die es mit sich bringt. Die meiste Zeit widme ich diesem Thema Wie kann ich Menschen für spannende regionale Geschichten begeistern und sie mit unseren Themen erreichen auf allen Wegen. Journalistisch prägend für mich war Der mediale Umgang mit der Flüchtlingskrise und die daraus resultierenden Effekte auf Gesellschaft und Politik bis heute. Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen Den einen Moment gibt es für mich nicht. Es gab viele Erlebnisse, die für mich unvergesslich bleiben. Ein Interview mit der Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch, die nicht müde wurde über ihre Erfahrungen zu sprechen. Mehrere Recherchereisen nach Lesbos und Athen während der Hochzeit der Flüchtlingskrise 2015/2016 und die vielen Begegnungen hier in der Region zu diesem Thema. Oder aber auch ein Gespräch mit einem Inhaftierten der JVA Bruchsal, der seit über 30 Jahren im Gefängnis sitzt und erst im Rentenalter wieder in die Freiheit darf.