Eine Frau ist am Mittwoch in Waghäusel-Wiesental (Landkreis Karlsruhe) mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Nach Angaben der Polizei wurde sie am Nachmittag verletzt in einer Wohnung aufgefunden. Wie schwer, konnte die Polizei noch nicht sagen. Verletzt wurde sie möglicherweise mit einem Messer. Verletzte Frau in Waghäusel: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Mithilfe der Feuerwehr wurde die Frau aus dem Haus transportiert und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort festgenommen werden, so die Polizei weiter. Eine Frau ist am Mittwochnachmittag verletzt in einer Wohnung in Waghäusel-Wiesental aufgefunden worden. Fabian Geier / EinsatzReport24 Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Straße, in der das mutmaßliche Verbrechen geschehen ist, war während der Ermittlungen gesperrt.