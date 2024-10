Viele bunte Drachen können Besucher am Wochenende am Himmel über Straubenhardt-Schwann bewundern. Die Großdrachen können bis zu sechs Quadratmeter Spannweite haben.

Drachen in allen Größen und allen Farben sollen am Samstag und Sonntag auf dem Segelfluggelände an der Schwanner Warte in den Himmel steigen. Vom Leichtwinddrachen über Figurendrachen bis zu Großdrachen, Windboxen und Windspielen ist beim Familiendrachenfest alles zu erleben, was der Wind in den Himmel trägt.

Wir erwarten 20 Großdrachenflieger. Deren Drachen sind bis zu sechs Quadratmeter groß, die tanzen dann teils beleuchtet am Himmel.

Auch Käpt’n Blaubär steigt beim Drachenfest in den Himmel

Ein besonderer Hingucker werden die Großdrachen von etwa 20 Profi-Drachenfliegern sein. Diese sind oft dreidimensional und bis zu sechs Quadratmeter groß. Am Himmel über Schwann sind dann zum Beispiel Käpt’n Blaubär, eine Echse, ein Phoenix oder Fantasiefiguren zu sehen. Auch Windspiele aller Art können bewundert werden.

Viele bunte Drachen auf dem Drachenfest an der Schwanner Warte. Sabine Schmidt

Besucher dürfen zum Schwanner Drachenfest auch ihre eigenen Drachen mitbringen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Fluggerät zu erwerben. Insgesamt erwarten die Veranstalter bis zu 150 kleine und große Drachen.

Schwanner Warte: Nächtliche Party mit leuchtenden Drachen

Besonders stimmungsvoll wird es am Samstagabend, wenn die Teilnehmer beleuchtete Drachen an den Himmel stellen. Je nach Windverhältnissen ist auch eine Choreografie mit mehreren Großdrachen geplant. Sollte es windstill sein, werden die Fluggeräte am Boden illuminiert. Besuchern wird daher empfohlen, eine Taschenlampe mitzubringen, da einige Drachen mit Reflexbändern bestückt sind. Die Motive sind nur sichtbar, wenn sie beleuchtet werden.

Das Drachenfest auf der Schwanner Warte beginnt am Samstag um 11 Uhr und endet nach der Nacht-Party. Am Sonntag steigen die Drachen von 10 bis 17 Uhr. Auch ein Drachendoktor ist vor Ort, der kleinere Schäden an den Flugobjekten reparieren kann.

Drachen leuchten in der Nacht auf dem Drachenfest an der Schwanner Warte. Sabine Schmidt

