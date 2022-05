Peter Lauber arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Peter Lauber SWR Patricia Neligan Peter Lauber arbeitet als Korrespondent im Regionalbüro Pforzheim, einer Dependance des Studios Karlsruhe. Er verantwortet die Hörfunk- und Online-Berichterstattung für Pforzheim, Enzkreis und Kreis Calw. So vielfältig wie die Region mit ihren Landschaften zwischen Kraichgau und Nordschwarzwald, so vielfältig sind seine Themen. Die Palette reicht vom spannenden Wandel der Gold- und Schmuckstadt Pforzheim zur Hightech- und Design-Hochburg bis zu den Corona-Herausforderungen der Hoteliers und Gastronomen im Schwarzwald. Vor seiner Zeit beim SWR hat Peter Lauber in Karlsruhe Neuere und Neueste Geschichte sowie Musikwissenschaften studiert. Nach Journalistenschule und Volontariat folgten verschiedene Stationen beim Privatfunk, bis er 1999 als Reporter und Redakteur zum SWR stieß. Heimat Baden Mein Antrieb Das Interesse an Menschen und ihren spannenden Geschichten. Die meiste Zeit widme ich diesem Thema Wirtschaftliche Entwicklung, Tourismus, Land und Leute. Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen Da war diese sechsköpfige Familie aus Syrien, die im Krieg alles verloren hat - Haus, Arbeit, Heimat, Freunde. Auf abenteuerlichem Weg schafften sie es nach Deutschland, beginnen hier wieder bei Null, in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache. Bauen sich ein eigenes Geschäft auf, die Kinder engagieren sich in Sportvereinen, die Familie wird Teil der Dorfgemeinschaft. Solche Begegnungen mit einer mutmachenden Botschaft sind für mich das Salz in der Suppe meiner täglichen journalistischen Arbeit.