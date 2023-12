Annika Jost arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

SWR Annika Jost ist Redakteurin bei SWR Aktuell. Sie arbeitet als multimediale Reporterin im Studio Karlsruhe und berichtet Online, im Hörfunk oder fürs Fernsehen über regionale Themen. Heimat In Baden geboren, aufgewachsen und nun wieder zurück. Ihr Antrieb Nah dran an den Menschen. Am Geschehen. Mit großer Leidenschaft Journalistin. Die meiste Zeit widmet sie diesem Thema Politik und Ehrenamt Als Autor hatte sie einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Meine Aufgabe ist es, diese Geschichte zu prüfen und dann spannend zu erzählen. Bei meiner Arbeit begegne ich fast jeden Tag spannenden Menschen. Ein junge Studentin arbeitet in ihrer Freizeit für die Tafel und eine ältere Frau betreibt einen Gnadenhof für Tiere. Beide tragen etwas zum Gemeinwohl bei und helfen denen, die sich nicht immer selbst helfen können. Menschen, die selbstlos etwas für die Gesellschaft tun, begeistern mich!