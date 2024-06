per Mail teilen

Auf der Langenbrander Höhe im Kreis Calw wurde am Montag der Windpark mit vier Windrädern eröffnet. Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker war vor Ort.

Der Windpark auf der Langenbrander Höhe zwischen Schömberg (Kreis Calw) und Neuenbürg (Enzkreis) wurde am Montag eröffnet und ging in Betrieb. Er soll Strom für rund 25.000 Haushalte liefern. Doch der Bau war alles andere als leicht.

Gigantische Rotorblätter wurden über enge Waldwege durch den Nordschwarzwald transportiert. Durch Wind und Wetter musste der Zeitplan immer wieder nach hinten korrigiert werden. Fast zwei Jahre dauerte der Transport und Aufbau aller Komponenten für die Windräder. Jetzt stehen die Windräder und sind bereit, Strom zu produzieren.

Umweltministerin eröffnet Windpark im Kreis Calw

Zur Eröffnung am Montag war auch Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Die Grünen) vor Ort. Sie lobte das Projekt als gutes Beispiel, wenn es darum geht, die Anwohner am Klimaschutz zu beteiligen. Bürger konnten sich nicht nur an dem Windpark beteiligen, sondern erhalten auch einen garantiert günstigen Stromtarif, heißt es auf der Webseite des Unternehmens.

Ich glaube, dass es für die Akzeptanz der Energiewende sehr wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort das Gefühl haben: Wir sind ein Teil davon.

Baden-Württembergs Umweltministerin eröffnete den Windpark im Kreis Calw. SWR Teo Jägersberg

Knapp 240 Meter hoch sind die vier Windräder im Wald. Im zweiten Bauabschnitt sollen drei weitere hinzukommen. Baubeginn soll hier 2026 sein.