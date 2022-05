per Mail teilen

Teo Jägersberg arbeitet als Reporter im SWR Studio Karlsruhe. Er berichtet seit 2008 für SWR aktuell, die Landesschau und das ARD-Magazin Brisant über Themen aus der Region.

Teo Jägersberg SWR Patricia Neligan

Teo Jägersberg hat seine journalistische Karriere beim badischen Regionalfernsehen in Karlsruhe begonnen. Fast 15 Jahre lang war der Baden-Badener als Moderator und Reporter in der Sportberichterstattung zuhause bis er im Jahr 2008 ins SWR Studio Karlsruhe wechselte. Seitdem hat der passionierte Tennisspieler seine Erfüllung in der aktuellen Berichterstattung gefunden, die aus seiner Sicht viel Abwechslung bietet. Kein Tag ist wie der andere. Klar, kann auch mal passieren, dass ein Hausbrand oder Unfall die Feierabendpläne durchkreuzt.

Heimat

Baden-Baden, kurz nach der Geburt aus Köln transferiert worden

Mein Antrieb

Meine Neugier, Interesse an Menschen

Journalistisch prägend für mich war

Der Bundesliga-Abstieg des KSC 1998

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Mit Hans-Georg N. im Bruchsaler Gefängnis. Keiner saß in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland länger hinter Gittern als er, fast 60 Jahre. War schon ein sehr merkwürdiges Gefühl für ihn, mit diesem Mann in einem kleinen Raum zu sein. Aber auch der Sänger Peter Maffay bleibt ihm immer im Gedächtnis, weil er Jägersbergs Kameramann so streng ermahnt hat, ihn ja nicht aus einer bestimmten Position zu filmen, dass der Kollege fast die Dreharbeiten abgebrochen hätte.