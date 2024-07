Ende Juli beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Auch Weitspringerin Mikaelle Assani und Kanute Saeid Fazloula aus Karlsruhe sind dabei. Sie wurden jetzt in ihrer Heimatstadt verabschiedet.

Auf der Tennisanlage in Karlsruhe-Rüppurr gab es bei der Verabschiedung Blumen und beste Wünsche. Weitspringerin Mikaelle Assani und Kanute Saeid Fazloula strahlten um die Wette. Assani, die mittlerweile für den SC Heel Baden-Baden startet, hat in Paris sogar Chancen auf eine Medaille.

Die Olympiateilnehmer Mikaelle Assani und Saeid Fazloula bei ihrer Verabschiedung in Karlsruhe Pressestelle Vivien Mohr

Weitspringerin Assani aus Karlsruhe ab Sonntag in Paris

Es bedeute ihr viel, dass die Stadt hinter ihr steht, sagte Assani bei der Verabschiedung. Am Sonntag gibt es für die 21-Jährige einen ersten Vorgeschmack auf die Wettkampfatmosphäre in der französischen Hauptstadt. Dann geht Assani in Paris zum ersten Mal in ihrer Laufbahn bei einem Diamond League Meeting an den Start, einem der besten Leichtathletik-Meetings der Welt. Sie fühle sich gut und fit und hoffe, dass sie sich auf der internationalen Bühne gut präsentiert.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig am vergangenen Wochenende hatte sich Assani wegen des schlechten Wetters noch geschont.

Der herzliche Abschied gibt mir noch mal einen Push für Paris!

Kanute Fazloula aus Karlsruhe: Treffen mit Familie in Paris?

Kanute Saeid Fazloula von den Rheinbrüdern Karlsruhe startet nach den Olympischen Spielen in Tokio bereits zum zweiten Mal für das Flüchtlingsteam. Nach den Spielen in Paris will der 31-Jährige, der 2015 wegen Todesdrohungen über das Mittelmeer aus dem Iran geflohen war, seine Laufbahn beenden.

Wenn meine Eltern im Iran ein Visum bekommen und nach Paris dürfen, dann fühle ich mich schon vorher wie ein Olympiasieger!

Der Karlsruher Kanute Saeid Fazloula vor seiner Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris SWR

Für ihn gehe mit der zweiten Teilnahme an Olympischen Spielen ein Lebenstraum in Erfüllung, so Fazloula gegenüber dem SWR. Besonders wichtig ist ihm, dass seine Familie mit Frau und seinem kleinem Sohn dabei sein werden und vielleicht sogar die Eltern aus dem Iran.

SWR-Doku über Olympia-Kanuten Fazloula aus Karlsruhe

"Deutschland hat mein Leben gerettet" heißt die SWR-Doku über Saeid Fazloula, die Donnerstagabend um 21 Uhr im SWR Fernsehen läuft und auch in der ARD Mediathek zu sehen ist. Neben Fazloula hat sich mit Sarah Brüßler eine weitere Kanutin von den Rheinbrüdern Karlsruhe für die Olympischen Spiele qualifiziert.