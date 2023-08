Als Johanna Faller in der Schwarzwaldserie des SWR "Die Fallers" wurde Ursula Cantieni zum Publikumsliebling. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 75 Jahren gestorben.

Die beliebte Schauspielerin Ursula Cantieni ist tot. Die 75-Jährige starb in der Nacht von Montag auf Dienstag in ihrem Wohnort Baden-Baden. "Wir alle im SWR sind bestürzt und tief traurig", so SWR-Intendant Kai Gniffke.

Schauspielerin erst mit 30 Jahren

Ursula Cantieni lebte und liebte die Bühne. Als Johanna Faller fand sie die Rolle ihres Lebens. Dabei hatte die in der Schweiz geborene Cantieni mit der Schauspielerei lange gar nichts am Hut. Sie studierte zuerst Sprecherziehung und wurde Professorin an einem Schauspielinstitut in Essen. Erst mit 30 Jahren drängte es Cantieni auf die Bühne. Das Theater wurde ihre Heimat und sie spielte zehn Jahre lang an der Landesbühne in Esslingen. Ihr Förderer war der damalige Intendant Achim Thorwald. Er gab ihr die Chance - und die junge Schauspielerin nutzte sie.

"Ich habe immer gekämpft für Dinge. Ich habe mich nie auf die Besetzungscouch geschmissen. Das geht. Man muss es nur wollen. Dadurch habe ich das ein oder andere Röllchen nicht bekommen."

Erste Rolle im Film "Polenweiher"

Cantienis erster Fernsehauftritt war 1985 im Film "Polenweiher". Auch in dem vom damaligen SWF produzierten Film spielte Ursula Cantieni eine Landwirtin. Ihre ersten Rollen hatten oft etwas mit Aufbruch und Aufbegehren gegen bürgerliche Konventionen zu tun. Auch das passte zu Ursula Cantieni, die immer ihrem klaren Kompass folgte.

Mit ihrer Rolle in "Die Fallers" spielte sich Ursula Cantieni in die Herzen ihrer Fans. SWR Enrico Mock

Fast 30 Jahre: Als Johanna Faller spielte sie sich in die Herzen der Fans

Eine wichtige Rolle spielte Ursula Cantieni in der SWR-Quizshow "Sag die Wahrheit". Fast 20 Jahre lang gehörte sie zum Rate-Team.

Ursula Cantieni im Rateteam der SWR-Quizshow "Sag die Wahrheit". Neben ihr von links nach rechts: Smudo, Pierre M. Krause und Kim Fisher. SWR

Bekannt wurde Cantieni, die privat ihr Glück mit ihrem Ehemann Markus fand, einem großen Publikum von 1994 an in der Schwarzwaldserie "Die Fallers". Mit der Rolle als Johanna Faller spielte sie sich in die Herzen ihrer Fans. Cantieni verkörperte fast 30 Jahre lang die großherzige Landwirtin, bevor sie Anfang 2023 aus persönlichen Gründen ausschied.

Ursula Cantieni und Adalbert Plica in der Küche der "Faller" in den SWR Fernsehstudios in Baden-Baden. SWR

Über ihre Rolle der Johanna Faller sagte sie: "Ich habe ihr mein Gesicht gegeben. Ich habe ihr zu einer Präsenz verholfen, auch wenn sie manchmal nicht viel zu sagen hatte. Das war meine Hauptaufgabe. Ich hoffe, dass ich dieser Aufgabe gerecht geworden bin."

SWR-Intendant: Cantieni hat dem Südwesten Gesicht und Stimme gegeben

"Ursula Cantieni war eine von uns", würdigte SWR-Intendant Kai Gniffke die Verstorbene. "Aber sie hat nicht nur dem SWR, sondern den Menschen im Südwesten Gesicht und Stimme gegeben. Mit ihrer Wärme, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Charme und ihrem wunderbaren Humor. Eine Frau, die wir nie vergessen werden."