Ursula Cantieni verlässt SWR-Serie "Die Fallers"

In Kittelschürze und Strickjacke kennen sie viele. Ursula Cantieni verkörperte 27 Jahre lang Johanna Faller in der SWR-Serie "Die Fallers". Jetzt hört sie auf.

Die Schauspielerin hat an den Dreharbeiten in diesem Jahr schon nicht mehr teilgenommen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer war Ursula Cantieni aber wegen des Produktionsvorlaufes trotzdem noch in der Serie "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" zu sehen. Dort spielte sie die Landwirtin Johanna Faller. Ab Anfang 2023 wird sie aus persönlichen Gründen dann komplett aus der Serie ausscheiden.

"Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ich blicke auf wundervolle und spannende Jahre beim SWR und mit den 'Fallers' zurück."

SWR-Fernsehen ehrt Ursula Cantieni am 22. Dezember

Seit 1994 gibt es die Erfolgsserie bereits - Ursula Cantieni war von Anfang an dabei. Aus diesem Grund widmete der SWR ihr zum Abschied am Donnerstag, den 22. Dezember, ein Sonderprogramm: Um 20:15 Uhr gab es im SWR-Fernsehen ein "Sag die Wahrheit"-Special, außerdem ist auf dem gewohnten Sendeplatz am Montag, den 2. Januar, um 22 Uhr eine weitere Sendung zu sehen. Die Rateshow blickt zusammen mit Ursula Cantieni auf gemeinsame 20 Jahre zurück mit besonderen Highlights und Überraschungen.

Um 21 Uhr lief darüber hinaus im SWR Fernsehen die Dokumentation "Ursula Cantieni - Die Frau hinter Johanna Faller". Die Doku zeigt, wer Cantieni wirklich ist - die Frau hinter Johanna Faller.

Ursula Cantieni im Interview mit SWR4-Moderator Robert Wolf. Über ihre Zeit bei "Die Fallers" und das, was nun kommt:

Abschied nach jahrelanger Zusammenarbeit

Der SWR Intendant Kai Gniffke sagte zum Abschied: "Ursula Cantieni ist eine herausragende Persönlichkeit, die das Programm des SWR maßgeblich mitgeprägt hat. Mit ihr durften wir 27 Jahre lang wöchentlich bei den ‚Fallers‘ eine großartige Schauspielerin mit Charisma und warmherzigem Charme erleben. Ihre unverwechselbare Art, die Figur der Johanna zu verkörpern, wird bei den ‚Fallers’ fehlen."

Gruppenbild von 1994 von li. nach re.: Edgar M. Marcus, Anne von Linstow, Karsten Dörr, Peter Schell, Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Lukas Ammann, Christiane Bachschmidt, Rebecca Szerda. SWR Bild in Detailansicht öffnen Gruppenbild von 1999 vorne von li. nach re.: Eva (Tanja Schmitz), Monique (Anne von Linstow) mit Albert (Alessio Hirschkorn), Johanna (Ursula Cantieni) und Kati (Christiane Bachschmidt). Hinten von li. nach re.: Bernhard (Karsten Dörr), Hermann (Wolfgang Hepp), Wilhelm (Lukas Ammann), Heinz (Thomas Meinhardt), Karl (Peter Schell) und Franz (Edgar M. Marcus). SWR Bild in Detailansicht öffnen Gruppenbild von 2009: Vorne von li. nach re.: Eva (Lucy Muhr), Jenny (Julia Obst) und Albert (Alessio Hirschkorn). Mitte von li. nach re.: Johanna und Hermann Faller (Ursula Cantieni, Wolfgang Hepp). Hinten von li. nach re.: Bernhard (Karsten Dörr), Kati (Christiane Bachschmidt), Monique (Anne von Linstow), Sophie (Janina Flieger), Heinz (Thomas Meinhardt), Franz (Edgar-M. Marcus), Matthias (Markus Pfeiffer), Karl (Peter Schell) und Bea (Christiane Brammer). SWR Schweigert (M: A. Metzger) Bild in Detailansicht öffnen Gruppenbild von 2014 von li. nach re.: Matthias (Markus Pfeiffer), Sophie (Janina Flieger), Jenny (Julia Obst), Bea (Christiane Brammer), Kati (Christiane Bachschmidt), Karl (Peter Schell), Johanna (Ursula Cantieni), Bernhard (Karsten Dörr), Hermann (Wolfgang Hepp), Heinz (Thomas Meinhardt), Monique (Anne von Linstow), Franz (Edgar-M. Marcus), Eva (Lucy Muhr), Andreas (Ralph Gassmann) und Albert (Alessio Hirschkorn). SWR Stephanie Schweigert Bild in Detailansicht öffnen

Clemens Bratzler, der SWR Programmdirektor Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung, ergänzte: "Die Fallers’ sind - nicht zuletzt dank Ursula Cantieni - von der ersten Staffel an eine Erfolgsgeschichte mit regelmäßig mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern im SWR-Fernsehen und wachsenden Abrufzahlen in der ARD Mediathek."

Ein Erinnungsfoto vom Drehtag der 1.000sten "Die Fallers"-Folge. Von li. nach re.: Karl (Peter Schell), Johanna (Ursula Cantieni), Lioba (Lisbeth Felder). SWR Alexander Kluge

Das Leben von Ursula Cantieni

Bereits mit sieben Jahren hatte Ursula Cantieni ihre erste Hauptrolle: Als Schneewittchen in der Turnhalle ihrer Schule im schweizerischen Bergdorf Klosters. Ihr Schweizer Dialekt half ihr beim Casting, als sie für die Rolle der Johanna Faller beim damaligen Südwestfunk vorsprach. Als Schweizerin fällt ihr der Schwarzwälder Dialekt leicht.

Beruflich steuerte Ursula Cantieni anfangs aber gar nicht das Schauspielen an, sondern die Sprache. Schon mit 27 Jahren wurde sie Professorin für Sprecherziehung an der Folkwang-Schule in Essen. Auch das hätte eine erfolgreiche Karriere werden können, wenn da nicht der starke Wunsch gewesen wäre, auf die Bühne zu gehen. In Esslingen entdeckte dann Intendant und Regisseur Achim Thorwald ihr Talent auf der Theaterbühne. Das Ensemble an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen war ihr Sprungbrett zu einer erfolgreichen Karriere.