Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft am 1. Mai wieder zu Kundgebungen und Demonstrationen auf. Die Hauptkundgebung des DGB Baden-Württemberg ist in Karlsruhe.

Traditionell ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund am "Tag der Arbeit" am 1. Mai zu Kundgebungen und Demonstrationen auf. Auch in diesem Jahr gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Die Hauptkundgebung des DGB Baden-Württemberg ist am Mittwoch in Karlsruhe.

Die Kundgebungen und Demonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit". Gefordert wird eine höhere Tarifbindung. Arbeitsplatzverlagerungen, Stellenabbau an den heimischen Standorten und der Rückzug aus Tarifverträgen seien an der Tagesordnung, so der Vorsitzende des DGB Baden-Württemberg, Kai Burmeister. Das löse bei vielen Beschäftigten Ängste aus.

Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus ihrer sozialen Verantwortung.

Mehr Tarifbindung bedeute mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, sicherere Zukunftsaussichten und mehr Lebensqualität. "Die Bundesregierung muss jetzt ihr angekündigtes Tariftreuegesetz auf den Weg bringen", sagt Burmeister. "Die Landesregierung sollte diesem Beispiel folgen."

Der DGB-Vorsitzende in Baden-Württemberg, Kai Burmeister, war am 30.April in der SWR Aktuell-Sendung zum Interview.

Landesweite Hauptkundgebung des DGB in Karlsruhe

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai 2024 soll es landesweit über 40 Veranstaltungen geben. Zur Hauptkundgebung des DGB in Karlsruhe wird der Vorsitzende des DGB Baden-Württemberg, Kai Burmeister, als Hauptredner erwartet. Auftakt in Karlsruhe ist um 10 Uhr am Friedrichsplatz. Um 11 Uhr soll dann ein Demonstrationszug durch die Innenstadt starten, am Mittag ist dann die Kundgebung auf dem Marktplatz. Der DGB erwartet in Karlsruhe rund 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Tarifverträge bedeuten im Schnitt 3.000 Euro netto mehr im Jahr für die Beschäftigten. Dafür gehen wir am 1. Mai auf die Straße.

Demonstrationen auch in Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Heilbronn oder Pforzheim

Laut DGB gibt es am Mittwoch zahlreiche weitere Veranstaltungen. Weitere große Kundgebungen seien in Heidelberg, Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg), Stuttgart, Heidenheim, Heilbronn, in Kehl (Ortenaukreis) am Rheinufer und in Freiburg geplant. Auch in Pforzheim, Schwäbisch Hall und Friedrichshafen (Bodenseekreis) sind Kundgebungen oder Demos angekündigt.

IG Metall-Kundgebung in Gaggenau

In Gaggenau (Kreis Rastatt) ruft die IG Metall ebenfalls wieder zu einer Mai-Kundgebung auf. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Thema ist laut Gewerkschaft neben aktueller Politik die bevorstehende Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie. Rednerin ist unter anderem Nadine Boguslawski. Sie ist ein für die Tarifpolitik verantwortliches Vorstandsmitglied und Hauptkassiererin der IG Metall.