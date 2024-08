Tesla hat Anfang August öffentlichkeitswirksam seinen Giga-Train vorgestellt. Das Design der Akku-Züge erinnert an Bahnen aus Baden-Württemberg. Tatsächlich gehören die Züge dem Land.

Die Akku-Züge, die seit Anfang August zum Tesla-Werk in Grünheide (Brandenburg) fahren, gehören eigentlich dem Land Baden-Württemberg und sind an Tesla vermietet worden. Das haben das Landesverkehrsministerium in Stuttgart sowie die Firma Siemens dem SWR bestätigt. Die Züge, die Tesla als "Giga-Train" bezeichnet, hat das baden-württembergische Verkehrsministerium bei Siemens in Auftrag gegeben. Diese sind für den Einsatz auf der Ortenau-S-Bahn und der Hermann-Hesse-Bahn (Calw - Weil der Stadt - Stuttgart) bestimmt. Die Fahrzeuge sind zwar gebaut worden, die Strecken aber noch nicht. So lange verleihen Siemens und das Land die Züge nach Brandenburg.

Verkehrsministerium BW: Das Design ist kein Zufall

Ein Blick auf die und in die neuen Tesla-Akku-Züge zeigt: Die Farbgebung, das Design und die Sitzpolster gleichen dem Aussehen der Nahverkehrszüge in Baden-Württemberg, die unter dem Label "bwegt" fahren. Die baden-württembergischen Landeslöwen zieren die Sitzbezüge. Auf den Infobildschirmen im Zug prangt das "bwegt"-Logo. Übernimmt das Land Baden-Württemberg jetzt klammheimlich den Nahverkehr in Berlin-Brandenburg? Wohl kaum, denn der Zug wird von der Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB) betrieben. Die NEB fährt im Auftrag von Tesla mit den neuen Akkuzügen vor allem Tesla-Mitarbeitende zum Werksgelände.

Was ist der "Giga-Train" von Tesla? Mit dem "Giga-Train" will Tesla möglichst viele Mitarbeitende der Gigafactory Grünheide zur Arbeit bringen. Der Zug verbindet den Bahnhof am Tesla-Werk mit dem östlich von Berlin gelegenen Bahnhof Erkner. Damit soll er eine direkte und umweltfreundliche Transportmöglichkeit bieten. Seit Anfang August fährt der "Giga-Train" mit vollelektrischen batteriebetriebenen Zügen. Betrieben wird der "Giga-Train" von der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB). In der Anfangsphase soll der Giga-Train nur zwischen der Gigafactory und Erkner verkehren. Sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind, soll die Strecke laut NEB bis zum Bahnhof Berlin-Lichtenberg erweitert, was die Anbindung weiter verbessere. Der Zug ist für alle Passagiere kostenlos, und soll damit auch eine attraktive Option für Pendlerinnen und Pendler in der Region Berlin-Brandenburg machen.

Dennoch alles kein Zufall, sagt das Verkehrsministerium Baden-Württemberg auf SWR-Anfrage. Die Züge würden tatsächlich dem Land beziehungsweise der Landesanstalt Schienenfahrzeuge (SF-BW) gehören. "Die Fahrzeuge sind für den Betrieb auf den Strecken von Offenburg nach Freudenstadt (Ortenaukreis) sowie von Calw nach Weil der Stadt (Hermann-Hesse-Bahn) vorgesehen", so das Verkehrsministerium. "Auf beiden Strecken konnte die Infrastruktur jedoch noch nicht fertiggestellt werden, weshalb die Fahrzeuge vorübergehend verfügbar sind." Auf Wunsch von Siemens werden demnach diese Fahrzeuge aktuell in Brandenburg eingesetzt.

Der "Tesla-Zug" von innen. Die baden-württembergischen Landeslöwen zieren die Sitzpolster und auf dem Infobildschirm für Fahrgäste ist deutlich das "bwegt"-Logo zu erkennen. Martin Krauß/rbb

Siemens: "Giga-Train" wird an Tesla vermietet

Das bestätigt auch der Bauer der Züge, die Firma Siemens. Mithilfe der neu gegründeten Siemens-Tochtergesellschaft "Smart Train Lease" würden die Züge der NEB beziehungsweise Tesla für den Betrieb in der "Giga Factory" zur Verfügung gestellt werden. Da der Einsatz der Züge später in Baden-Württemberg geplant sei, sei das Design beibehalten worden. Für alle sei das eine Win-win-Situation, erklärt Siemens. Durch die Vermietung ergebe sich ein Benefit für Baden-Württemberg und die SF-BW, "da die Züge gewinnbringend vermietet werden und gleichzeitig ein Benefit für die NEB beziehungsweise Tesla, da bereits heute schon Dieselzüge durch Batteriezüge ersetzt werden können."

Neben dem Logo des Zugunternehmens NEB ist auch der Hinweis, dass die Züge durch die Siemens-Tochter Smart Train Lease verliehen sind. Pressestelle SmartTrainLeaseGmbH

Ortenau-S-Bahn und Hermann-Hesse-Bahn noch nicht fertig

Es hakt, wie so oft, an den Baustellen. Denn die Strecken, wo die Akku-Züge eigentlich fahren sollen, sind noch nicht fertig. In Freudenstadt müssten die neuen Züge zu ihrer Batterie-Ladestation kommen, wofür eine neue Weichenverbindung notwendig sei, so das Verkehrsministerium auf SWR-Anfrage. "Leider konnte DB InfraGo diese nicht rechtzeitig herstellen, weshalb übergangsweise mit Dieselfahrzeugen weiter gefahren werden muss."

Auch die Hermann-Hesse-Bahn ist noch nicht fertig. "Hier gab es ebenfalls Verzögerungen bei der Reaktivierung", so das Ministerium. Die Bahnstrecke, die 1983 stillgelegt wurde, sollte eigentlich schon wieder reaktiviert sein. Doch Artenschutz, Materialmangel und planungsrechtliche Verzögerungen verzögerten das Projekt immer wieder. Aktuell wird eine Wiederinbetriebnahme für das Jahr 2025 vorgesehen.

In Baden-Württemberg fahren Akkuzüge schon länger

Während der "Giga-Train" der erste derartige akkubetriebene Zug in Brandenburg ist, fahren in Baden-Württemberg schon länger vereinzelt Akkuzüge im Nahverkehr. So wurde ein ähnliches Modell von Siemens im April in Offenburg in Betrieb genommen, der über einen Stromabnehmer auf Streckenabschnitten mit Oberleitung seine Batterie laden kann, um anschließend auf nicht elektrifizierten Strecken zu verkehren.