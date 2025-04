per Mail teilen

Nach dem illegalen Autorennen in Ludwigsburg mit zwei toten, unbeteiligten Frauen Mitte März konnte der zweite Fahrer jetzt festgenommen werden. Dies teilte die Polizei mit.

Nachdem zwei unbeteiligte Frauen bei einem illegalen Autorennen Mitte März in Ludwigsburg ums Leben gekommen sind, konnte der mutmaßliche Fahrer eines zweiten Wagens festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut Polizei sitzt der 34-Jährige in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge beteiligt gewesen zu sein und Fahrerflucht begangen zu haben.

Bereits am Tag nach dem Unfall hatten die Beamten einen 32-Jährigen festgenommen, der ebenfalls an dem Rennen beteiligt gewesen sein soll. Der zweite Verdächtige konnte vom Tatort fliehen, lediglich sein abgestelltes Auto konnte die Polizei noch sicherstellen. Einige Tage nach dem Unfall konnte die Polizei den mutmaßlichen zweiten Fahrer ermitteln. Genug Beweise für eine Verhaftung habe es allerdings erst jetzt gegeben.

Polizei Ludwigsburg: Über 100 Hinweise

Bei der eingerichteten Ermittlungsgruppe "Urban" waren zwischenzeitlich über 100 Hinweise eingegangen. Die Polizei hatte extra ein Online-Hinweisportal eingerichtet, über das nicht nur Zeugenhinweise, sondern auch Dateien wie Bilder, Screenshots oder Videosequenzen hochgeladen werden konnten. Der zweite Fahrer sei jedoch nicht aufgrund einer dieser Hinweise festgenommen worden.

Die Ermittelnden gehen nach bisherigem Stand davon aus, dass sich zwei Fahrer mit ihren Wagen auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein Rennen lieferten. Dabei soll eines der Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in den Wagen einer 23-jährigen Frau gefahren sein, die gerade von einer Tankstelle auf die Straße fuhr. Ihr Auto wurde gegen Bäume geschleudert, der Wagen war anschließend zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Die 23-Jährige und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.