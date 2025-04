Pünktlich zu Ostern startet das 85. Stuttgarter Frühlingsfest: Drei Wochen gibt es auf dem Cannstatter Wasen wieder Festzelte, Fahrgeschäfte und den Krämermarkt. Rund 1,5 Millionen Bucher könnten es werden.

Das Frühlingsfest 2025 startet am Samstag, 19. April, und endet am Sonntag, 11. Mai. Damit gibt es neben den Wochenenden zwei Feiertage, an denen der Rummel auf dem Cannstatter Wasen geöffnet hat, nämlich am Ostermontag (21. April) und am Tag der Arbeit (1. Mai). Im Vorjahr gab es 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher - ähnliches ist dieses Jahr auch zu erwarten.

Besucher haben in einem Festzelt auf dem Frühlingsfest Stuttgart Maßkrüge in den Händen: Mit dem Osterwochende startet auf dem Cannstatter Wasen wieder der große Rummel. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

An normalen Tagen unter der Woche ist das Frühlingsfest von 12 Uhr bis 23 Uhr, an Freitagen sogar bis 24 Uhr geöffnet. An Samstagen öffnen Rummel und Festzelte bereits um 11 Uhr und schließen erst um 24 Uhr. Auch an den Sonntagen geht es um 11 Uhr los, endet aber schon eine Stunde früher um 23 Uhr. Zwei Ausnahmen gibt es dabei: Beim Eröffnungswochenende am Ostersonntag von 11 bis 24 Uhr und am Ostermontag von 11 bis 23 Uhr. Auch in der Walpurgisnacht, also Mittwoch, 30. April, geht es von 12 bis 24 Uhr. Tags drauf, am 1. Mai also, hat der Wasen von 11 bis 23 Uhr offen.

"Wasenbürgermeister" Thomas Fuhrmann beim Fassanstich 2023: Der Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Stuttgart ist ein alter Hase am Holzhammer. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Rettig

Die Eröffnung am Samstag, 19. April, ist um 11.30 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Der Ort für die Eröffnung ist das Festzelt "Zum Wasenwirt". Den Fassanstich übernimmt dieses Jahr der Stuttgarter "Wasen-Bürgermeister" Thomas Fuhrmann, der sich im Rathaus um die Themen Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen kümmert. Somit ist er auch oberster Chef der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart, die das Frühlingsfest veranstaltet.

Familientage mit Vergünstigungen für Besucher mit Kindern sind an der drei Mittwochen (23. April, 30. April und 7. Mai).

Der VfB-Wasentag ist am Dienstag, 22. April, mit Rabatten für VfB-Mitglieder und -Dauerkartenbesitzer.

Am selben Tag, also Dienstag, 22. April, wird es von 10:30 Uhr an einen ökumenischen Wasengottesdienst geben, und zwar im Biergarten von Linda Ade.

Die traditionelle "Große Ballonwettfahrt" findet am Samstag, 26. April, von 15 Uhr an statt. Veranstalter ist die Ballonsport-Gruppe Stuttgart.

Am VVS-Tag (Montag, 28. April) gibt es Vergünstigungen für Besucher mit VVS-Ticket.

Für Fans der besonderen Frühlingsfest- und Volksfest-Klamotte gibt es am Donnerstag, 1. Mai, Trachten-Modeschauen. Der Laufsteg ist im Bierzelt Albdorf aufgebaut.

Besondere Stimmung am Abend auf dem Frühlingsfest in Stuttgart: An manchen Tagen und Abenden lockt zusätzliches Programm auf den Cannstatter Wasen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Zum Abschluss des Stuttgarter Frühlingsfestes am Sonntag, 11. Mai, wird es wieder ein Musikfeuerwerk geben. Los geht es ab 21:30 Uhr. Dann soll der Wasen eine Viertelstunde lang bunt erleuchtet sein. Mit dem Feuerwerk endet wie jedes Jahr das Frühlingsfest.

Der Eintritt zum Frühlingsfest wie auch zu den Festzelten ist wie gewohnt kostenlos. Gerade an den (verlängerten) Wochenenden sind Reservierungen für die Zelte allerdings ratsam. Alle fünf Festzelte auf dem Frühlingsfest bieten diesen Service an.

Per Bus und Bahn bietet der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mehrere Wege an: Mit der Stadtbahn U19 geht es direkt bis Haltestelle Cannstatter Wasen, die Linien U1 und U2 fahren bis Mercedesstraße. Außerdem ist am Wochenende die U11 im Einsatz für alle, die aus Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof kommen. Bit den S-Bahnen S1, S2 und S3 sowie zahlreichen Regionalzügen geht es zudem zum Bahnhof Bad Cannstatt.

Der Bahnhof Bad Cannstatt: Wer in Stuttgart auf dem Frühlingsfest 2025 seine Maß Bier genießen will, kann den Wasen bequem mit S-Bahn oder Regionalbahn ansteuern. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Wer mit dem Auto kommt, sollte den ausgeschilderten Parkplatz P10 ansteuern. Auch ein Behindertenparkplatz ist ausgewiesen. Das Parken kostet 8 Euro pro Tag. Außerdem gibt es Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder - etwa am Eingang zum Krämermarkt an der König-Karls-Brücke oder unter dem Willi-Daume-Steg beim Parkplatz P10. E-Scooter dürfen nur in den dafür ausgewiesenen Zonen abgestellt werden.

Wer sich informieren will, was gerade an Trubel auf dem Cannstatter Wasen oder wie das Wetter auf dem Stuttgarter Frühlingsfest ist, der kann online die Bilder einer eigens eingerichteten Webcam anschauen.

Der Preis für eine Maß Bier ist dieses Jahr vergleichsweise stabil geblieben, wenn man die allgemeine Teuerung berücksichtigt: Zwischen 14,10 und 14,40 Euro soll der Liter auf dem Frühlingsfest 2025 kosten. Auf dem Cannstatter Volksfest im Herbst waren es bis zu 14,70 Euro, beim Frühlingsfest 2024 waren es 13,60 bis 13,80 Euro. Damit bleibt die Bierpreis-Marke dieses Jahr noch unter der 15-Euro-Grenze, die in München von der Wiesn vergangenen Herbst schon gerissen worden ist.

Das Rauchen und auch die Nutzung von E-Zigaretten ist in den Festzelten auf dem Stuttgarter Frühlingsfest prinzipiell erlaubt. Das Kiffen und sonstiger Konsum von Cannabisprodukten sind hingegen, wie schon im Vorjahr, verboten. Zudem sind Messer und Waffen sowie Pyrotechnik und weitere potenziell gefährliche Gegenstände verboten, an den Zugängen wird dementsprechend kontrolliert. Auch Flaschen, Krüge und Ähnliches werden Besuchern dort abgenommen. Auch Tiere dürfen, mit Ausnahmen für zum Beispiel Blindenhunde, nicht auf das Festgelände.

Auf dem Frühlingsfest wird es dieses Jahr fünf Festzelte geben: den Wasenwirt, die Almhütte Royal, das Albdorf, den Göckelesmaier und das Hofbräu Zelt Beim Benz. Der Zugang zu allen Zelten ist prinzipiell umsonst, Reservierungen sind an besucherstarken Tagen aber ratsam.

Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer gibt es in der Nähe des Eingangstores einen Behindertenparkplatz. Fast alle Feststraßen sowie die Gassen auf dem Krämermarkt sind asphaltiert. Um in die Zelte und Biergärten zu kommen, sind Rampen an den Zugängen angebracht. Auch einige Fahrgeschäfte sind barrierefrei. Zudem gibt es eine "Toilette für alle": ein spezielles WC, ausgestattet mit einer Pflegeliege, einem Patientenlifter und einem Windeleimer.

Mit der "Wasenboje" gibt es dieses Jahr erstmals auch auf dem Frühlingsfest einen "Safer Space" auf dem Cannstatter Wasen. Dieser richtet sich vor allem an Mädchen, Frauen und alle, die sich entsprechend identifizieren. Der dunkelblaue Container des Angebots mit dem neongrünen "Wasenboje"-Logo steht am Eingang zum Festgelände vom Parkplatz P10 her kommend.

Täglich von 13 Uhr bis zum Festende stehen dort Fachkräfte mit sozialpädagogischem oder psychologischem Hintergrund für die Betreuung von Frühlingsfest-Besucherinnen bereit. Es ist ein Pilotprojekt der Kommunalen Kriminalprävention und der Abteilung für Chancengleichheit der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die Polizei sowie ein Sicherheitsdienst im Auftrag des Veranstalters sorgen auf den Frühlingsfest 2025 für Sicherheit und Ordnung. Die Polizeiwache ist nahe der Stadtbahn-Haltestelle Mercedesstraße gelegen - neben der Station des Roten Kreuzes, einem Fundbüro und der "Wasenboje". Für weitere Anfragen gibt es auch einen Info-Punkt an der Hauptachse des Festes gegenüber der Festzelte "Beim Benz" und "Zum Wasenwirt".

Die Polizei sorgt auf dem Cannstatter Wasen für Sicherheit. Auch beim Frühlingsfest 2025 wird dafür eigens eine Wache eingerichtet. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Das SWR Studio Stuttgart wird den Eröffnungstag am Ostersamstag und das weitere Frühlingsfest 2025 mit einem Live-Blog begleiten.