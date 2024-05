Demo zum 1. Mai in Stuttgart: Polizisten angegriffen

per Mail teilen

Bei einem Umzug haben Demonstranten Polizisten mit Pfefferspray und Dachlatten angegriffen, so die Polizei. Die Polizei hat daraufhin einige Demonstranten umschlossen.

Bei einer Demonstration am Tag der Arbeit ist es in der Stuttgarter Innenstadt zu einem Vorfall gekommen. Teilnehmer der Demonstration hätten während eines Umzugs durch die Innenstadt Polizisten und Polizeipferde mit Pfefferspray und Dachlatten mit Schrauben darin angegriffen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Polizei habe ihrerseits mit Pfefferspray und Schlagstöcken reagiert. Außerdem hätten mehrere Teilnehmer der Demonstration gegen das Versammlungsrecht verstoßen, weil sie mit Sturmhauben vermummt gewesen seien.

Polizei umschließt Demonstranten

Die Polizei habe die Vermummten mehrmals per Lautsprecher aufgefordert, die Vermummung abzulegen. Nachdem dies nicht geschehen sei, habe die Polizei mehrere Dutzend Teilnehmer der Demo umschlossen, um ihre Personalien aufzunehmen. Der Rest der Demonstration wurde laut Polizeisprecher an einem anderen Ort fortgesetzt. Ob jemand verletzt wurde, war am frühen Mittwochabend noch nicht bekannt.

Polizei: DGB-Aufzug komplett friedlich verlaufen

Laut Polizei handelte es sich bei der Veranstaltung um die Demonstration "1. Mai - Zeit für einen neuen Aufbruch", als deren Unterstützer im Netz mehrere linke Gruppen, darunter die Deutsche Kommunistische Partei, aufgelistet werden. Davor hatte es laut Polizei einen Aufzug des Deutschen Gewerkschaftsbunds gegeben, der komplett friedlich verlief.