Thomas Fritzmann arbeitet für das SWR Studio Stuttgart als Reporter und in den Nachrichten on- sowie offline. Im Regionalstudio Stuttgart befasst er sich ständig mit unterschiedlichen Themen - ob mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder dem Alltag der Menschen in der Region. Privat schlägt sein Herz für American Football, Schach, Videospiele und Poker. Außerdem spielt er seit Jahren Klavier und Gitarre.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR hat Thomas Fritzmann eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation in Stuttgart und sein Studium zum Bachelor of Arts Media Reporter in London absolviert. Außerdem war er viele Jahre als Nachhilfelehrer der Klassenstufen 4 bis 12 und privat im Onlinemarketing tätig. Sein Volontariat hat er im SWR gemacht.