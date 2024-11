Das Ergebnis der US-Wahl, das Zerfallen der Ampel-Politik in Deutschland, der VfB verliert in der Champions League: alles an einem Mittwoch! Da braucht es dringend einen positiven Ausblick: Weihnachten.

"Was war DA denn los?!" Dieser typische Spruch von Entertainer Stefan Raab ist für mich sehr treffend für den vergangenen Mittwoch. Seines Zeichens der 6.11.2024 - auch bekannt als der Tag, "auf den ich mich jetzt schon freue, wenn ich mit meinem Kind irgendwann zehn Seiten dazu im Geschichtsbuch lernen muss", wie es jemand auf Social Media sarkastisch formulierte.

Hi, ich bin Deborah Kölz und SWR Redakteurin beim Studio Stuttgart. Und nach dieser Woche möchte ich für ein bisschen positive Vibes und Ablenkung im Wochenrückblick sorgen.

Dass mal plötzlich so viele Sachen an einem Tag passieren, dafür sind im November eigentlich immer zwei andere Tage zuständig.



Der 9. November wird auch der "Schicksalstag der Deutschen" genannt. An diesem Tag ist zum Beispiel die Berliner Mauer gefallen (1989), es kam zur Reichspogromnacht (1938) und die erste Deutsche Republik wurde ausgerufen (1918).

Und den 11. November teilen sich der Beginn des Karnevals und der Gedenktag an Sankt Martin, der mit Laternen gefeiert wird.

Und jetzt reiht sich der 6. November ein: Donald Trump wurde in den USA erneut zum Präsident gewählt, Olaf Scholz (SPD) kündigt Christian Lindner (FDP) und plötzlich stehen Neuwahlen in Deutschland im Raum. UND: Der VfB Stuttgart hat 0:2 gegen Atalanta Bergamo verloren (so viel Zeit muss sein!).

Ich persönlich hatte mich ja auf die US-Wahl gefreut, weil dann - egal, wie es ausgehen mag - einfach mal diese Ungewissheit der letzten Wochen weg ist. Und nun geht es mit der Politik in Deutschland gleich spannungsgeladen weiter.

ABER wir stecken den Sand jetzt mal nicht in den Kopf, sondern füttern ihn lieber mit Bratapfel-Duftkerzen, Lebkuchen und Lichterketten. Schließlich wird Donald Trump erst am 20. Januar 2025 als Präsident vereidigt. Und Olaf Scholz plant - Stand jetzt - seine Vertrauensfrage im Bundestag am 15. Januar zu stellen. Und damit würde sich entscheiden, ob es dann Neuwahlen gibt. Also alles Probleme, um die sich das nächste Jahr bitte kümmern soll.

Bis dahin ist es absolut legitim, sich mit der Weihnachts- und Adventszeit abzulenken. Schließlich wurde am Freitag schon der große Weihnachtsbaum auf dem Stuttgart Schlossplatz aufgestellt: Good News! Und bald geht es los mit vielen wunderschönen Weihnachtsmärkten in unserer Region, die immer wieder auf den Top-Deutschland-Weihnachtsmarkt-Listen landen (zum Beispiel bei der "Times" in Großbritannien): Good News!

Bald leuchtet er in heller Pracht beim Weihnachtsmarkt: Auf dem Schlossplatz in Stuttgart wurde der Weihnachtsbaum 2024 aufgestellt. SWR Dorina Blau

Und bei einem Weihnachtsmarkt in der Region zeigen die Bürgerinnen und Bürger besonders, wie man etwas Großes schaffen kann, wenn alle zusammenarbeiten und etwas beitragen. In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) wird aktuell nämlich eine Nikolausmütze erstellt, die den ganzen Marktplatzbrunnen umspannen soll. Dazu haben die Schorndorfer rote Quadrate gestrickt und gehäkelt, die dann alle zusammen gefügt werden. Die Mütze ersetzt die bisherige aufblasbare rote Weihnachtsmütze auf dem Rathausdach. Die war der Gemeinde vor ein paar Jahren zu teuer und nicht mehr nachhaltig. Hier im Ländle schafft man halt zusammen: Good News!

Über die Vorbereitung für die Schorndorfer Nikolausmütze hat der SWR am 6.11.2024 (!) in der Landesschau BW berichtet.

Lebkuchen, Punsch und Lichterkette machen alles besser

Komplett die Augen verschließen - das geht vermutlich nicht. Aber ich glaube, die News lassen sich in dieser Zeit des Jahres leichter lesen, wenn man dabei mal nach einem Zartbitter-Lebkuchen greift oder das morgendliche Müsli neben der Zeitung mit Spekulatius anreichert. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, Weihnachts-Süßkram ist spätestens ab November bestens erlaubt - sonst kollidiert man irgendwann mit den selbstgebackenen "Bretla" (von Oma).

Und spätestens, wenn die Weihnachtsmärkte losgehen, kann man den Plausch über die Politik ja auch bei einer warmen Tasse Punsch oder Glühwein führen. Aber - und das gilt natürlich sowohl bei Familie, als auch bei Freunden und Kollegen - auch bei unterschiedlichen Meinungen immer wertschätzend bleiben in der Kommunikation! Lieber sonst kurz einen Moment Zeit nehmen (oder ein Schlückchen Glühwein), bevor man antwortet. Und auch zuhören, worüber sich das Gegenüber politisch sorgt. Denn wir sollten uns als Gesellschaft nicht durch die Politik komplett entzweien lassen, appellierte auch Olaf Scholz in seiner Erklärungsrede am Mittwoch. Also, halten wir es wie die Schorndorfer und stricken im Glanz der Lichterketten an einer gemeinsamen Lösung oder zumindest Verständnis füreinander. Immerhin steuern wir ja auf das Fest der Liebe zu.

Zum Wohl! Trotz dieses 6. November können wir uns auf Weihnachtsmärkte und Punsch freuen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

