Bald starten die Weihnachtsmärkte in der Region, darunter die Märkte in Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg. Auch weitere winterliche Angebote versüßen die Adventszeit. Ein Überblick.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zählt zu den ältesten in ganz Europa. Daneben ist er mit rund 300 Ständen der größte im Südwesten - 2023 besuchten mehr als drei Millionen Menschen den Weihnachtsmarkt. In der Zeit vom 27. November bis zum 23. Dezember verwandelt sich die Stuttgarter Innenstadt in eine festlich geschmückte Winterlandschaft. Traditionell erstreckt sich der Weihnachtsmarkt über den Schloss-, Schiller-, Karls- und Marktplatz in der Innenstadt.

Besonders bekannt ist der Stuttgarter Weihnachtsmarkt für seine aufwändig verzierten Marktstände. Hier lohnt nicht nur der Blick in die Buden sondern auch nach oben: Auf den Dächern findet man Krippen, Tannenbäume, Weihnachtsschlitten und mehr. Neben den Verkaufsständen lockt der Weihnachtsmarkt mit einer rund zehn Meter hohen Weihnachtspyramide, einer lebenden Krippe und einer Mini-Eisenbahn für Kinder. Auch in diesem Jahr können die kleinen Besucherinnen und Besucher wieder Lebkuchenherzen verzieren.

Das alternative Winterdorf WOUAHOU öffnet vom 29. November bis zum 21. Dezember seine Tore auf dem Stuttgarter Marienplatz. Laut Webseite ist das Winterdorf "die bunte Alternative zum Standardangebot an Weihnachtsmärkten". Das große, beheizte Tipi in der Mitte des Platzes lädt zum Verweilen an. Daneben wirbt das Winterdorf mit "Weihnachtsmarkt untypischer Kulinarik" und handgemachten Geschenken. Wer nicht nur bummeln sondern auch selbst kreativ werden will, kann sich verschiedenen Mitmachaktionen anschließen, wie Traumfänger basteln oder einer Kleidertausch-Party.

Der Wintertraum auf dem Stuttgarter Schlossplatz geht in diesem Jahr in die 26. Runde. Ab dem 20. November können Groß und Klein ihre Skate-Künste auf der Rollschuhbahn zum Besten geben. Die Bahn öffnet täglich um 11 Uhr, geskatet werden kann bis 22:30 Uhr. Früher konnte man hier Schlittschuh laufen, wegen der gestiegenen Energiekosten wurde aus der Eisbahn vor zwei Jahren dann eine Rollschuhbahn.

Vom 27. November bis zum 26. Dezember wird der Schlossplatz zudem von den Stuttgarter Glanzlichtern erleuchtet. Die beleuchteten Figuren zeigen unter anderem das Stuttgarter Rössle und ein Weinglas symbolisch für das Stuttgarter Weindorf.

Die Stuttgarter Glanzlichter finden 2024 bereits zum sechsten Mal statt. SWR Magdalena Haupt

Auch im Christmas Garden in der Wilhelma warten hell erleuchtete Figuren auf die Besucherinnen und Besucher. Vom 15. November bis zum 12. Januar wird das Gelände des zoologisch-botanischen Gartens von 17 bis 22 Uhr erleuchtet. An Heiligabend und an Silvester bleibt der Christmas Garden geschlossen. Am 18. und am 25. November sowie am 2. und 9. Dezember finden Familientage statt. Hier gibt es eine weihnachtliche Bastelaktion für Kinder.

Der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg entführt die Besucherinnen und Besucher vom 26. November bis zum 22. Dezember in ein anderes Zeitalter. Rund 160 Buden bieten in dieser Zeit auf dem Marktplatz ihre Ware an. Auf der Weihnachtsmarkt-Bühne finden unter anderem Konzerte aber auch ein Kinderprogramm statt. Folgt man dem Krippenweg, kann man zudem verschiedene Krippen an unterschiedlichen Stationen in der Stadt entdecken.

Die funkelnden Engel sind Tradition auf dem Weihnachtsmarkt Ludwigsburg. Pressestelle Tourismus &Events Ludwigsburg

Auch Esslingen lädt vom 26. November bis zum 22. Dezember wieder zu einer Zeitreise ein - allerdings nicht in die Zeit des Barock sondern ins Mittelalter. Auf dem Abenteuer Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt warten 180 Stände darauf, entdeckt zu werden. Besonders kurios: ein Badehaus, in dem mitten auf dem Markt gebadet wird. In der Kerzenwerkstatt kann man selbst kreativ werden. Daneben werden verschiedene Workshops passend zum mitterlalterlichen Motto angeboten, beispielsweise ein Fechtworkshop. In der längsten Nacht des Jahres, der Wintersonnenwende am 19. Dezember, gibt es einen Fackelzug zur Esslinger Burg.

Auch in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gibt es ebenfalls einen Weihnachtsmarkt in mittelalterlicher Kulisse. Vom 6. bis zum 22. Dezember findet man auf dem Martinskirchplatz und in der Max-Eyth-Straße Stände mit handgemachten Weihnachtsgeschenken und Produkten aus der Region. Auf der Eisstockbahn kann man seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Für Kinder gibt es auf dem neuen Kirchheimer Weihnachtsmarkt jeden Sonntag ein Kinderprogramm, daneben eine Eisenbahn und ein Karussell. Am 12. Dezember kommt um 16 Uhr auch der Weihnachtsmann vorbei.

Der Weihnachtsmarkt findet unter anderem auf dem Martinskirchplatz statt. Pressestelle Promo

Vom 6. bis zum 15. Dezember findet zum 39. Mal der Nürtinger Weihnachtsmarkt (Kreis Esslingen) statt. Rund um die Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius sind mehrere Stände aufgebaut. Wie jedes Jahr findet am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember) zusätzlich der Nürtinger Adventsmarkt statt. Der Adventsmarkt ist nordisch geprägt, nach Sonnenuntergang findet deswegen ein Lucia-Umzug statt - Lucia ist die schwedische Lichterkönigin. Es werden schwedische Lieder gesungen und Kinder bekommen schwedisches Traditionsgebäck und Plätzchen. Am 15. Dezember kann man auch mit einem Museums-Dampfzug von Ludwigsburg und Neuffen (Kreis Esslingen) nach Nürtingen fahren.

Die Gemeinde Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) war in diesem Sommer besonders stark von den Folgen des verheerenden Starkregens betroffen. Seitdem bauen die Bürgerinnen und Bürger ihren Wohnort Stück für Stück wieder auf. Auch der Adventswald soll in diesem Jahr wieder auf dem Rathausplatz stattfinden. Der Weihnachtsmarkt findet an allen vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag statt. Dafür werden jedes Jahr mehrere große Tannen aufgestellt und geschmückt - quasi ein Wald mitten im Ort. Der Adventswald ist vom Land Baden-Württemberg als "Green Event BW" gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Veranstaltung als besonders nachhaltig gilt.

Impressionen vom Adventswald 2023:

So früh wie fast kein anderer Weihnachtsmarkt startet die Göppinger Waldweihnacht. Hier kann man bereits ab dem 21. November regionale und internationale Spezialitäten an über 30 Ständen probieren. Am 24. Dezember ist Schluss, der Markt schließt an diesem Tag um 14 Uhr. Daneben ist ein Programm für Groß und Klein geboten: Es gibt unter anderem einen Waldlehrpfad, eine Eisstockbahn, eine Fotowand, eine Kletterburg und ein Bastelangebot. Am 7. Dezember wird die Final-Runde des diesjährigen Eisstock-Cups ausgetragen.