Der Weihnachtsmarkt in Schorndorf hat eine neue Attraktion: Pünktlich zur Eröffnung ziert nun eine Nikolausmütze den Brunnen auf dem Oberen Marktplatz. Viele haben daran mitgestrickt und -gehäkelt.

Seit Dienstag ziert eine handgefertigte Nikolausmütze den Brunnen auf dem Marktplatz in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Sie ist leuchtend rot, wunderbar wollig und mit Bommel und Krempe fast drei Meter hoch. Das adventliche Kleidungsstück in Mega-XXL ist eine gemeinschaftliche Patchwork-Arbeit vieler Menschen aus Schorndorf: Sie besteht aus etlichen quadratischen Strick- und Häkelteilen. Dort, wo sonst der historische Marktbrunnen in schmucker Fachwerkkulisse steht, ziert nun diese Nikolausmütze den Schorndorfer Weihnachtsmarkt - eine neue Attraktion.

Gemeinschaftsprojekt von ganz Schorndorf

Die Nikolausmütze aus Stoff ist ein Projekt des Eigenbetriebs für Tourismus und Citymanagement - mit tatkräftiger Unterstützung von vielen Schorndorferinnen und Schorndorfern. Wochenlang haben sie Stoffquadrate gestrickt und gehäkelt. So sind seit September mehr als 500 Einzelstücke zusammengekommen. Diese wurden in den letzten Wochen von Hand zu der überdimensionalen Wollmütze samt Bommel und Krempe zusammengehäkelt.

Wenn man dann auf den Weihnachtsmarkt kommt, sieht man, was man gemacht hat, und kann sein Viereckle suchen und sich freuen.

Nikolausmütze mit Kran auf den Marktbrunnen

Die riesige Nikolausmütze steht auf einem Gestell aus Holz. Diese Unterkonstruktion ist in Kooperation mit den Zentralen Diensten Schorndorf entstanden, heißt es von der Schorndorfer Stadtinformation. Als das Untergestell fertig war, wurde der Stoff daraufgezogen. Die fertige Mütze wurde dann per Kran auf dem Marktbrunnen platziert. "Das hat gerade einmal 20 Minuten gedauert", erzählt Sabine Welter vom Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement.

Die Nikolausmütze aus Schorndorf besteht aus rund 500 Stoffquadraten - gehäkelt oder gestrickt, mit oder ohne Muster. SWR

Schorndorfer Tradition zur Adventszeit seit über 15 Jahren

Dass generell eine Nikolausmütze während der Adventszeit den Schorndorfer Markplatz ziert, hat an sich Tradition. Seit 2008 ist sie ein weihnachtliches Markenzeichen in Schorndorf. Damals wurde sie noch mit Luft aufgeblasen und auf dem Schorndorfer Rathaustürmchen platziert. Bis 2021 die Stadt entschied, dass dies auf Dauer zu teuer und zu energiefressend ist. Zwei Jahre lang mussten die Schorndorferinnen und Schorndorfer ohne Nikolausmütze auskommen. Deshalb ist die Freude über das neue kostengünstige Gemeinschaftsprojekt riesig, so Sabine Welter im Gespräch mit dem SWR.

Die Nikolausmütze sieht so schön aus und strahlt über den ganzen Platz - ein absolutes Unikat!

Neue Niklolausmütze hat ersten Regen gut überstanden

Aber wie macht sich die neue Mütze bei Regen? Was ist, wenn Schnee auf der Wollmütze liegt? Zuerst hatten die Organisatoren der Nikolausmütze laut eigenen Aussagen Bedenken, wie gut sie Wind und Wetter trotzt. Doch der erste Wettertest ist bereits bestanden: Gleich am Abend nach dem Aufbau gab es den ersten Regenguss, berichtet Sabine Welter. "Die Mütze steht noch wie eine Eins, nichts ist verrutscht, nichts hat sich verzogen, Test bestanden," freut sich die Schorndorfer Stadtführerin.

Eine knapp drei Meter große Nikolausmütze ziert nun den Brunne auf dem Marktplatz in Schorndorf. Es ist die neue weithin sichtbare Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt. SWR

Nachhaltiges Projekt kommt nächstes Jahr wieder

Pünktlich zum Schorndorfer Weihnachtsmarkt 2024 (22. November bis 18. Dezember) ist die riesige Nikolausmütze nun fertig. Die Patchwork-Arbeit der Schorndorferinnen und Schorndorfer ziert sogar noch bis zum 19. Dezember den Marktbrunnen in Schorndorf. Und auch im nächsten Jahr soll die rote Wollmütze wieder zum Einsatz kommen. "Wir sind großer Hoffnung, dass die Stoffmütze die vier Wochen überlebt und nächstes Jahr wiederverwendet werden kann," erklärt Sabine Welter.