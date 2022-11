Ulrike Koch SWR SWR -

Ulrike Koch arbeitet als Multimedia-Redakteurin für das Studio Stuttgart. Die Themen reichen dabei - typisch für die Arbeit in einem Regionalstudio des SWR - von Politik über Wirtschaft bis hin zu bunten Geschichten oder tagesaktuellen Themen in der Region Stuttgart. Ulrike Koch lebt in Esslingen – deshalb hat sie diesen Landkreis besonders im Blick, recherchiert aber auch zu Themen der Landeshauptstadt, der umliegenden Landkreise sowie für ganz Baden-Württemberg.

Vor dem SWR

Vor ihrer Zeit beim SWR hat Ulrike Koch in Konstanz Linguistik mit Schwerpunkt Englisch studiert. Schon während des Bachelorstudiums und ihres Auslandssemesters in Irland sammelte sie journalistische Erfahrungen bei verschiedenen Radiosendern. Danach absolvierte sie ein Volontariat bei einem Privatsender in Stuttgart. Dort arbeitete sie mehrere Jahre als Moderatorin - bis sie sich für ein Masterstudium an der Hochschule der Medien in Stuttgart entschied. Außerdem bildete sie sich 2022 im Rahmen einer SWR internen Ausbildung weiter. Stationen dabei waren unter anderem "ARD-Aktuell" und "SWR Aktuell" sowie die Redaktionen "SWR1 Musik" und "Recherche-Unit" in Mainz.