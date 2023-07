Waldbrandgefahr in der Region Stuttgart leicht gesunken

Wegen der Niederschläge ist das Waldbrandrisiko gesunken: Im Rems-Murr-Kreis wurde in manchen Gemeinden das Grillverbot deshalb gelockert. In Stuttgart gilt das Verbot weiterhin.

Die Waldbrandgefahr ist aufgrund der Witterung der letzten Tage gesunken. Das hat der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg gegenüber dem SWR bestätigt. Einige Kommunen im Rems-Murr-Kreis haben deshalb das Grillverbot an öffentlichen Grillplätzen vorerst aufgehoben, so etwa Schorndorf. In Stuttgart gilt es indes weiterhin überall, so Feuerwehrsprecher Daniel Anand.

Feuerwehrverband warnt weiter vor Trockenheit

Die Waldbrandgefahr ist nicht mehr so akut wie noch vor einigen Tagen, heißt es beim Landesfeuerwehrverband weiter. Trotzdem sollte man sorgsam mit offenem Feuer umgehen. Laut dem Verband sind die Böden auch nach dem letzten Regen weiterhin trocken. Die Experten rechnen damit, dass die Waldbrandgefahr zum Wochenende wieder ansteigt. Dann werden wieder mehrere Tage sommerliche Temperaturen über 30 Grad erwartet.

Gemeinden entscheiden selbständig über Grillverbote

Generell ist die Waldbrandgefahr von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich - und sie kann sich täglich ändern. Der Deutsche Wetterdienst weist auf seiner Internetseite den sogenannten Waldbrandgefahren-Index aus - in Baden-Württemberg anhand von rund 60 Messstationen. Im Detail bestimmen die Gemeinden selbstständig über Einschränkungen und Verbote angesichts der aktuellen Gefährdungslage. Dabei können selbst innerhalb der Kommune verschiedene Regeln bei verschiedenen Grillstellen gelten.