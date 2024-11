Wann ist der Stuttgarter Weihnachtsmarkt geöffnet? Was kostet ein Glühwein? Welche Angebote gibt es für Kinder? Wo kann ich parken? Die Antworten gibt es hier im Überblick.

Rund 300 Stände hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt und ist laut Veranstalter der größte in Baden-Württemberg. Er geht bis zum 23. Dezember.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt geht in diesem Jahr vom 27. November bis zum 23. Dezember. Die Öffnungszeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verändert. Freitags und samstags schließt der Markt bereits um 22 Uhr - letztes Jahr war es noch 22:30 Uhr. Auch donnerstags macht der Weihnachtsmarkt früher zu. Statt 22 Uhr schließt er an diesem Tag bereits um 21 Uhr. Die sonstigen Öffnungszeiten sind gleich geblieben:



Montag: 11 bis 21 Uhr

Dienstag: 11 bis 21 Uhr

Mittwoch: 11 bis 21 Uhr

Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag: 11 bis 22 Uhr

Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Die Glühweintassen sehen auch in diesem Jahr wieder etwas anders aus und tragen das Logo des diesjährigen Weihnachtsmarkts. Erstmals werden auch Stielgläser im Weihnachtsmarkt-Design ausgegeben.

Die Auswahl ist groß. In den Buden der Händlerinnen und Händler gibt es unter anderem Weihnachtsbaumschmuck, Winterkleidung, Haushaltswaren, Kerzen und Spielzeug. Auch gibt es deftige und süße Speisen wie beispielsweise gebrannte Mandeln, Marroni und Bratwürste. An regionalen Spezialitäten werden zum Beispiel verschiedene Spätzle-Gerichte angeboten oder Schupfnudeln mit Kraut. Neben Glühwein, Met und Bier gibt es auch nicht alkoholische Getränke wie beispielsweise Punsch, heiße Schokolade oder Kaffee.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist der größte in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr kamen nach Veranstalterangaben mehr als drei Millionen Menschen. Das liegt im Schnitt. In der Regel rechnen die Veranstalter jährlich mit 3,5 bis 4 Millionen Besucherinnen und Besucher. Der Weihnachtsmarkt dauert in diesem Jahr zwei Tage länger als noch 2023, 27 statt 25 Tage. Das ist trotzdem kürzer als 2022: Damals waren es ganze 31 Tage. Erfahrungsgemäß ist der Weihnachtsmarkt vor allem am Wochenende, aber auch an den Abenden gut besucht.

Der Weihnachtsmarkt findet in der Stuttgarter Innenstadt statt - und zwar traditionell auf dem Schloss-, Schiller-, Karls- und Marktplatz. Entsprechend können die Innenstadt-Parkhäuser beispielsweise in der Bolzstraße, am kleinen Schlossplatz oder in der Nadlerstraße am Rathaus angefahren werden. Ein Leitsystem weist auf freie Stellplätze hin. Wer öffentlich anreist, kann vom Hauptbahnhof oder der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte in rund fünf Minuten zum Weihnachtsmarkt laufen. Noch näher liegen die Stadtbahnhaltestellen Schloss-, Börsen- und Charlottenplatz.

Die Stadt Stuttgart hat eine Webcam auf den Marktplatz gerichtet.

Auch in diesem Jahr gibt es keinen Einheitspreis für Glühwein. Laut Veranstalter liegen die Preise zwischen 3,50 Euro und 5 Euro.

Auf dem Schillerplatz wird es drei Antikmarkt-Stände geben.

In der "Lebenden Krippe" in der Sporerstraße neben der Markthalle warten Esel Lukas und einige Schafe oder Ziegen auf die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Eine Welt in klein ist das "Kinder-Märchenland" auf dem Schlossplatz. Dort fährt eine dampfende und zischende Mini-Eisenbahn. Es gibt ein Mini-Riesenrad und auch ein nostalgisches Kinderkarussell.

Wer sozialbenachteiligten Kindern eine Freude machen will, kann Wunschzettel vom "Weihnachtsbaum der Kinderwünsche" pflücken. Dieser steht ab Ende November im Foyer des Rathauses. Es wird auch wieder einen digitalen "Weihnachtsbaum der Kinderwünsche" geben. Die entsprechenden Geschenke im Wert von bis zu 30 Euro können im Kinderbüro in der Eberhardstraße 6 abgegeben werden.

In der lebenden Krippe auf dem Weihnachtsmarkt Stuttgart sind Esel, Mutterschafe und Lämmer zu sehen. (Archivfoto) SWR

Nur Rollschuh fahren. Der Wintertraum öffnet in diesem Jahr zum 26. Mal seine Pforten. 23 Jahre lang wurde auf einer Eisbahn Schlittschuh gelaufen, 2022 wurde wegen der hohen Energiekosten aus der Eis- eine Rollschuhbahn. Diese hat täglich ab 11 Uhr geöffnet, Schluss ist um 22:30 Uhr. Damit hat die Rollschuhbahn etwas länger geöffnet als der Weihnachtsmarkt. Der Wintertraum geht bis zum 6. Januar.

Das Riesenrad bietet einen Blick auf den Weihnachtsmarkt aus 58 Metern Höhe. Erwachsene zahlen 8 Euro. Ermäßigt liegt der Preis bei 6 Euro. Es wird wie im vergangenen Jahr im Ehrenhof des Neuen Schlosses stehen. Zum ersten Mal dreht es sich am 20. November, der letzte Tag wird der 6. Januar 2025 sein. Die Öffnungszeiten sind dieselben wie die des Weihnachtsmarkts.

Die Nordmanntanne ist rund 24 Meter hoch und zehn Tonnen schwer. Der Baum kommt aus dem Welzheimer Wald aus dem Gebiet der Gemeinde Gschwend (Ostalbkreis). Insgesamt fast sieben Kilometer Lichterketten winden sich durch die Äste des Baums. Etwa 40.000 LED-Lämpchen lassen ihn leuchten. Die Stadt setzt dabei auf Ökostrom. Übrigens: Auch auf dem Marktplatz steht dieses Jahr wieder ein Weihnachtsbaum. Die dortige Fichte ist rund 19 Meter hoch. Ebenso wird ein Baum auf dem Schillerplatz und im Innenhof des Alten Schlosses aufgestellt.

Bald leuchtet er in heller Pracht beim Weihnachtsmarkt: Auf dem Schlossplatz in Stuttgart wurde der Weihnachtsbaum 2024 aufgestellt. SWR Dorina Blau

Das Interesse an dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist groß. Viele Besucherinnen und Besucher kommen auch aus dem Ausland. Die Veranstalter rechnen mit mehreren tausend Bussen aus dem In- und Ausland.