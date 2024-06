Schorndorf sucht Wohnungen für Betroffene, Kaisersbach kam wohl mit einem blauen Auge davon - und Rudersberg traf es laut Bürgermeister Ahrens mit am schwersten.

Rund drei Wochen nach dem verheerenden Starkregen stellt das Hochwasser Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart und speziell im Rems-Murr-Kreis noch immer vor große Herausforderungen. Der Kreis geht derzeit davon aus, dass ein Sachschaden von mehr als 200 Millionen Euro entstanden ist. Landrat Richard Sigel (parteilos) forderte vor Kurzem das Land dazu auf, dem Rems-Murr-Kreis zügig mehrere Millionen Euro für Reparaturen des Schienennetzes und von Straßen zur Verfügung zu stellen.

Rems-Murr-Kreis: Hochwasser sorgte für Tausende Tonnen Müll

Nach dem Hochwasser laufen im Rems-Murr-Kreis die Aufräumarbeiten. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr, der Müllentsorger des Kreises, hat nach eigenen Angaben innerhalb von neun Tagen 8.000 Tonnen Müll abtransportiert. Normalerweise fallen in einem Monat etwa 5.000 Tonnen im ganzen Landkreis an. Demnach belaufen sich die Kosten auf rund 3,5 Millionen Euro.

8.000 Tonnen Müll transportierte die Abfallwirtschaft Rems-Murr innherhalb von neun Tagen ab. So viel Müll falle normalerweise in einem ganzen Monat nicht an, so die Abfallwirtschaft Rems-Murr. Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Landrat Richard Sigel spricht von enormen Schäden: die Kosten für Straßenschäden und Hangrutsche gehen demnach in die Millionen. Er hofft auf schnelle Unterstützung, damit Straßen noch im Sommer saniert und Heizungen bis zum Winter repariert werden können. Damit das Land eine Soforthilfe gewährt, muss der Schaden größer als 100 Millionen Euro sein. Im Rems-Murr-Kreis ist das der Fall. Der Gesamtschaden im Rems-Murr-Kreis beläuft sich auf geschätzt 211 Millionen Euro und ist damit mehr als doppelt so hoch.

Wir haben viele Privathaushalte, die nicht voll umfassend versichert sind, die vielleicht auch gar nicht versichert sind, wo wir auch einfach Mittel für Härtefallregelungen brauchen.

Eine Arbeitsgruppe des Landes wolle bis Juli über die Soforthilfe entscheiden, so der Landrat. Bis dahin schöpfe man aus der großen Spendenbereitschaft. Rund 1,3 Millionen Euro seien bislang durch Spenden zusammengekommen.

Rudersberg war besonders vom Starkregen betroffen

Auch in Rudersberg (Landkreis Rems-Murr) hat der Starkregen zu Schäden Privathaushalten, Firmen und öffentliche Gebäuden geführt. Bürgermeister Raimon Ahrens (parteilos) schätzt den Schaden vorläufig auf 100 bis 120 Millionen Euro.

Rudersberg war eine der am schwersten, wenn nicht sogar die am schwersten betroffene Gemeinde in Baden-Württemberg von diesem Starkregen- und Hochwasserereignis.

Die Nachwirkungen der Überflutungen werden sicher noch über Jahre spürbar sein, davon ist Ahrens überzeugt. Im SWR bekräftigte er seine Forderung nach Geld von Bund und Land. Manche betroffenen Privathaushalte seien nicht ausreichend oder gar nicht versichert gewesen.

Durch das Hochwasser und den Starkregen hat das Schienennetz im Rems-Murr-Kreis erheblichen Schaden genommen. Das Landratsamt Rems-Murr fordert schnelle Unterstützung vom Land, um den Millionenschaden zu beheben. Danijel Grbic

Zudem gebe es große Schäden durch Hangrutsche im Bereich der Wieslauftalbahn. Dort sei der Schaden so groß, dass nicht absehbar sei, wann sie wieder in Betrieb genommen werden kann. Auch eine Grundschule und ein neu sanierter Kindergarten seien erheblich beschädigt. Für die Kindergartenkinder müsse für das nächste Jahr vorerst eine Zwischenlösung gefunden werden. Positiv sei jedoch, dass in Rudersberg der Zusammenhalt sehr groß sei, so Ahrens.

Der Zusammenhalt ist nach wie vor sehr groß in unserer Gemeinde, das ist ein existenzieller Punkt beim Wiederaufbau.

Auf dem Spendenkonto der Gemeinde seien mittlerweile über 250.000 Euro eingegangen. Die Auszahlung sei schon im Gange: Betroffene hätten schon 50.000 Euro erhalten.

Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) war besonders stark vom Starkregen und dem Hochwasser Anfang Juli betroffen. Der Starkregen hat Privathaushalte, Firmen und öffentliche Gebäude getroffen. Die Aufräumarbeiten laufen. Landratsamt Rems-Murr

Schorndorf sucht nach dem Hochwasser Wohnungen

In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist die Situation nach Angaben von Oberbürgermeister Bernd Hornikel (parteilos) nach wie vor angespannt. Die Bürger und Bürgerinnen seien auch hier mit den Aufräumarbeiten beschäftigt und setzten sich mit Versicherungen und Gutachtern auseinander. In manchen Fällen sei damit zu rechnen, dass Bewohnerinnen und Bewohner bis zu ein Jahr in alternativen Wohnungen untergebracht werden müssen. Solange dauere es zum Teil, bis die Häuser wiederhergestellt seien. Die Stadt versuche zu helfen, indem sie Betroffenen Wohnraum vermittle.

Ich hatte heute eine Familie hier, die können jetzt ein Jahr lang nicht in ihr Haus einziehen, so lange wird es dauern, bis das Haus wiederhergestellt ist. Für den Zeitraum benötigen wir Ersatzwohnraum und zwar für eine ganz erkleckliche Zahl an Familien und Einzelpersonen.

Vergangene Woche lagen dem Oberbürgermeister acht Anfragen auf Ersatzwohnungen vor - darunter auch von Familien mit Kindern. Eine Anfrage konnte bereits vermittelt werden, zwei seien in der Schwebe. Schwierig sei jedoch, dass freie Wohnungen nicht immer zu den Bedürfnissen der Betroffenen passen - zum Beispiel eine kleine Wohnung zu einer großen Familie. Er rechne damit, dass noch mehr Ersatzwohnungen benötigt werden.

Hochwasser: Kaisersbach kam relativ glimpflich davon

In Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) rechnet Bürgermeister Michael Clauss (parteilos) ebenfalls mit wochen-, wenn nicht sogar monatelangen Aufräum- und Reparaturarbeiten. Dennoch sei seine Gemeinde im Vergleich zum Wieslauf- oder Remstal mit einem blauen Auge davon gekommen, sagte er im SWR. Die Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen, Freiwilligen, dem Krisenstab und dem Technischen Hilfswerk habe während der hohen Einsatzlage außerdem sehr gut funktioniert, so Clauss.

Rems-Murr-Kreis zieht Lehren aus Starkregen und Hochwasser

Die Kreisverwaltung hat laut Landrat Sigel erste Konsequezen aus dem Hochwasser gezogen. Es solle in Zukunft mehr für Aufklärung gesorgt werden, um die Bevölkerung auf solche Ereignisse vorzubereiten. Außerdem sei der Rems-Murr-Kreis in einem Sirenenförderprogramm, wodurch die Warnung der Bevölkerung verbessert werden soll.