Laura Cloppenburg SWR

Laura Cloppenburg berichtet multimedial für das SWR-Studio Stuttgart über alles, was die Region aktuell bewegt und am liebsten auch "bewegt" - also spannend erzählt, im Film fürs Fernsehen. Nachrichten, gern aber auch mal buntere oder emotionale Geschichten in Bildern zu erzählen, ist für sie seit 2020 Beruf und Berufung.

Vor dem SWR

Nach ihrem Germanistik- und Geschichtsstudium an der Uni Heidelberg hat Laura Cloppenburg den Blick von der Vergangenheit daher lieber auf die Gegenwart gerichtet und das Handwerk bei einem lokalen TV-Sender – erst in Ulm, ihrer Geburtsstadt, dann in Stuttgart, ihrer Wahlheimat gelernt. Nach ihrem Volontariat arbeitete sie hier als Moderatorin und Chefin vom Dienst für das Nachrichtenjournal, bevor sie 2023 zum SWR-Studio Heilbronn und schließlich zurück nach Stuttgart wechselte. Ob vor oder hinter der Kamera: Ihr Herz schlägt für die regionale Berichterstattung, weil sie das große Glück bietet, direkt mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit Geschichten im Kleinen das Große im Ganzen verstehen zu lernen und verständlich zu machen.